Три КПП на границе Польши и Украины работают с перебоями из-за протестов польских водителей

Госпогранслужба Украины сообщила, что на трех контрольно-пропускных пунктах (КПП) на границе с Польшей осложнено движение грузовиков. Это связано с забастовкой польских перевозчиков.

«Затруднено движение для грузовиков со стороны Польши из-за забастовки польских перевозчиков! После 13 часов (14:00 по мск) произошло постепенное блокирование движения грузового транспорта в направлении пунктов пропуска "Ягодин — Дорохуск", "Краковец — Корчева", "Рава-Русская — Хребене"»,— говорится в заявлении на странице ведомства в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной).

Проблемы с движением наблюдается как на въезд в Польшу, так и на выезд. Организаторы протеста планируют пропускать по грузовику в час, а также машины с гуманитарными грузами, автомобили с животными и скоропортящимися продуктами.

2 ноября Госпогранслужба Украины предупредила водителей о проблемах при пересечении границы с Польшей на трех КПП из-за акции польских перевозчиков, протестующих против конкуренции со стороны украинских водителей. Протесты должны были начаться 3 ноября, но акцию перенесли на 6 ноября.

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Анастасия Ларина