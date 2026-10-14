Поэтический ритм в цифровой среде

В рамках эксперимента первичность ритма означает, что ритмическая форма поступает «в ведение» модели до оценки вероятности отдельных слов. Если ритм не задан, у слова есть лишь показатель частоты его употребления в текстах. Когда модели сообщают ритмическую форму, распределение меняется: часть слов получает преимущество, другая часть отступает на второй план. Модель еще не знает будущую фразу, ей не известен пока автор и тема сочинения, но ее прогноз имеет определенное направление. Улучшение этого прогноза после добавления ритмической формы показывает, что сведения о ритме носят ключевой, фразообразующий характер. Найденные связи можно интерпретировать как модель одного из этапов порождения стихотворной строки.