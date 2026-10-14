«Космос мы не упустили»

— Мы понимаем, как разрабатывать, как производить изделия, которые стоят на земле. Мы понимаем про нагрузки на изделия, которые летают в атмосфере, но совсем другая история, когда что-то улетает в космос. Там очень большие механические нагрузки в условиях вакуума, а самое страшное — когда изделия много лет находятся в 36 тыс. км от вас и вы не можете до них добраться и выяснить, что там произошло. Подходы, которые используются в космических изделиях, совсем другие. Там критически важны стабильность и надежность — в ущерб массогабаритным характеристикам. Если мы можем принести на Землю максимально технологичные решения, которые порой находятся на грани научных знаний, то в космос зачастую такое не понесешь, все должно быть проверено. Этот центр создавался для того, чтобы мы в своих наземных научных исследованиях могли отрабатывать наши идеи.