Здравоохранение как естественная монополия

Во-первых, спрос на медуслуги широко и непредсказуемо колеблется, а в структуре расходов клиник доминируют постоянные затраты, которые необходимо покрывать независимо от спроса. Недавняя пандемия ковида показала, что медицинские организации обязаны содержать резервы мощности с учетом «пиковых» нагрузок и мобилизационных требований на случай войн, эпидемий и катастроф. Если постоянные затраты доминируют, то предельные издержки — стоимость оказания еще одной услуги или обслуживания еще одного пациента — стремятся к снижению по мере роста спроса. Чем больше клиентов обслуживает медицинская сеть, тем ниже затраты на содержание резервов и себестоимость услуг. Эффект масштаба естественной монополии позволяет лучше использовать ресурсы, чем рыночная конкуренция.