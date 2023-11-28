Израиль и «Хамас» обменялись списками освобождаемых людей для следующего обмена

Правительство Израиля утвердило список из 50 палестинских женщин, которые будут выпущены из тюрем сегодня, 28 ноября, в рамках соглашения об обмене с палестинским движением «Хамас». Палестинская сторона в свою очередь передала Израилю список заложников, которых планируют освободить в обмен на заключенных, сообщает The Times of Israel со ссылкой на канцелярию израильского премьер-министра.

Пресс-служба канцелярии сообщила, что сейчас власти Израиля уведомляют семьи заключенных палестинок об их планируемом освобождении. Число людей в списке освобождаемых израильских заложников не уточняется, однако по ранее согласованным условиям за 28 и 29 ноября «Хамас» должен выпустить 20 человек.

В ночь на сегодня, 28 ноября, состоялся четвертый обмен, по условиям которого в Израиль вернулись 11 заложников, и из израильских тюрем были освобождены 33 палестинца. 22 ноября стороны договорились о прекращении огня и обмене заложников на заключенных. Позднее стало известно о договоренности продлить перемирие и обмены до 29 ноября.

Подробнее — в материале «“Хамасу” дали дополнительное время».

Эрдни Кагалтынов