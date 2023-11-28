Израиль освободил 33 палестинских заключенных

Израиль в рамках сделки с палестинским движением «Хамас» выпустил из тюрем Офер и Московия 33 палестинских заключенных, сообщают телеканал «Аль-Джазира» и агентство WAFA. По информации телеканала, из тюрем были освобождены 30 подростков и 3 женщины.

По информации агентства, автомобили Международного комитета Красного Креста (МККК) вывезли 24 заключенных из военной тюрьмы Офер в развлекательный комплекс в городе Рамалла на Западном берегу Иордана, а девять человек, выпущенных из Московии, отправились к своим семьям в Восточный Иерусалим. По данным «Аль-Джазиры», с момента заключения соглашения между Израилем и «Хамасом» из израильских тюрем были освобождены 150 палестинцев.

В ночь на 28 ноября 11 заложников в рамках соглашения Израиля и «Хамаса» были освобождены и перешли на израильскую территорию.Об условиях обмена и временном прекращении огня стороны договорились 22 ноября. Позднее стало известно о договоренности продлить перемирие до 29 ноября.

Подробнее — в материале «“Хамасу” дали дополнительное время».

Эрдни Кагалтынов