«Хамасу» дали дополнительное время

Режим прекращения огня между Израилем и палестинским движением «Хамас» продлен на два дня. Условия соглашения остаются прежними: за каждого из заложников, удерживаемых в секторе Газа, Израиль будет отпускать по три палестинских заключенных. Продолжатся и поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Актуальный вопрос теперь — будут ли в предстоящие два дня проведены последние обмены или же режим прекращения огня продлят еще раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«Было достигнуто соглашение о продлении в секторе Газа гуманитарной паузы еще на два дня»,— сообщил в понедельник вечером в социальной сети X официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари. Эту же информацию подтвердило палестинское движение «Хамас» и добавило, что договоренность с Израилем достигнута при посредничестве Дохи и Каира. Подробности не прилагались, но еще за несколько часов до этого египетские СМИ со ссылкой на официальные источники сообщали, что в дополнительные два дня могут быть освобождены 20 израильских заложников — в обмен на 60 палестинских заключенных.

В понедельник вечером истекал четырехдневный период, отведенный на прекращение огня между Израилем и движением «Хамас». Этот срок был согласован на прошлой неделе при посредничестве Катара, Египта и США. Предполагалось, что за это время палестинцы в секторе Газа получат запрашиваемую гуманитарную помощь и одновременно состоится обмен израильтян и иностранных граждан, похищенных 7 октября, на палестинских заключенных.

Согласно формуле, в обмен на 50 израильских заложников на свободу должны были выйти 150 палестинцев.

В пятницу, в первый день обмена, все прошло безукоризненно. С небольшой задержкой в Израиль вернулись 13 израильтян. По отдельной договоренности были также освобождены десять граждан Таиланда и один палестинец. Второй день обмена заставил всех понервничать. «Хамас» обвинил Израиль в нарушении договоренностей. Утверждалось, что на север сектора Газа не попадает достаточное число грузовиков с гуманитарным грузом и, кроме того, израильская сторона освобождает палестинских заключенных якобы не в той очередности, как было оговорено. Переговоры продолжались до поздней ночи, и в итоге 13 израильских заложников и четверо иностранных граждан вернулись в Израиль за пять минут до полуночи. Третий день обмена прошел относительно гладко. Правда в этот раз помимо трех иностранцев были отпущены не 13, а 14 израильтян. Один из них — Рони Кривой, израильтянин со вторым российским гражданством. Он не входил в сделку по обмену. Как рассказала израильской радиостанции «Решет бет» тетя похищенного Елена, ее племянника держали в здании, которое обрушилось из-за бомбардировок, и он смог сбежать. Четыре дня молодой человек скрывался в Газе, но в итоге его снова схватили.

Согласно заявлению «Хамаса», освобождение молодого человека стало «ответом на усилия президента России Владимира Путина и в знак признания российской позиции в поддержку палестинского дела». По словам заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Богданова, палестинская сторона поддержала просьбу вынести «за скобки» сделки российских граждан и вернуть их без обмена. По данным российской стороны, в заложниках в секторе Газа оказалось восемь граждан РФ.

Таким образом, по итогам трех дней обмена были освобождены 40 израильтян, из которых девять детей в возрасте от 4 до 17 лет. Среди тех, кто вернулся, девятилетняя Эмили Хенд — гражданка Израиля и Ирландии. Реакция на ее освобождение премьер-министра Ирландии Лео Варадкара вызвала скандал как в СМИ, так и на международных площадках. «Это день огромной радости и облегчения для Эмили Хенд и ее семьи. Невинный ребенок, который был потерян, теперь найден и возвращен, и мы вздохнули с облегчением. Наши молитвы были услышаны»,— написал господин Варадкар, что вызвало возмущение части его подписчиков. «Эмили Хенд была похищена террористами “Хамаса” 7 октября. Использование термина “потеряна” неуместно и не подчеркивает, что она была освобождена в рамках сделки по захвату заложников»,— написали премьер-министру. Этот комментарий одного из пользователей был взят соцсетью в качестве «контекста» — пояснения к посту, которое «будет полезно другим читателям». На ситуацию отреагировали самые разные люди, от главы МИД Израиля Эли Коэна до пятикратного чемпиона мира UFC Конора Макгрегора. Его также возмутил пост ирландского премьера.

В обмен на возвращение заложников Израиль за три дня выпустил из тюрьмы 117 заключенных — женщин и несовершеннолетних (в возрасте до 19 лет), осужденных за нарушения в сфере безопасности, вплоть до покушения на убийство.

Четвертый день обмена чуть не оказался под угрозой срыва. Израиль и «Хамас» были недовольны списками тех, кто должен был попасть под обмен. Еще накануне ночью стало известно, что «Хамас» готов отпустить 11 израильтян. Согласно информации CNN, речь шла о девяти детях и двух пожилых женщинах. Хотя изначальная договоренность гласила, что если дети оказались в плену вместе с матерями, то их не будут разлучать. В итоге было объявлено об освобождении девяти детей и двух матерей — у большинства освобожденных есть второе гражданство, а также шести тайских граждан.

И теперь главный вопрос — будут ли в предстоящие два дня проведены последние обмены или же режим прекращения огня продлят снова.

Катарская газета «Аль-Араби аль-Джадид» со ссылкой на египетских переговорщиков сообщила, что продолжаются переговоры еще об одном продлении сделки. «Хамас» надеется собрать заложников, которые находятся в руках других палестинских группировок.

Напомним, 7 октября в ходе нападения боевиков «Хамаса» на Израиль были убиты около 1,2 тыс. израильтян и иностранных граждан, примерно 240 оказались в заложниках в секторе Газа. Как заявил в понедельник вечером представитель «Хамаса» в Ливане Али Барака, у движения есть еще около 90 заложников. Остальные — у «Исламского джихада» и других группировок. При этом, по данным израильской разведки, некоторые из этих заложников были изначально у «Хамаса», но затем их передали «в качестве трофеев» другим группировкам. Так, весь Израиль был потрясен в понедельник информацией, что семья Бибас с двумя маленькими сыновьями — четырех лет и десяти месяцев — была отдана «Хамасом» группировке, которая контролирует район Хан-Юниса. Детей ждали домой в понедельник.

Мало кто в стране может забыть снятые 7 октября видеокадры, на которых мама пытается защитить малышей, когда ее берут в плен.

Как заявил в понедельник официальный представитель пресс-службы Армии обороны Израиля, отвечающий за арабские СМИ, некоторые из группировок в секторе Газа преследуют свои цели и создают помехи «Хамасу» в продвижении переговоров об обмене с Израилем. По данным телеканала Sky News, у «Хамаса» нет сведений примерно о 40 заложниках. Кроме того, в арабских СМИ начала появляться информация, что палестинская сторона может поставить вопрос о том, чтобы перемирие касалось не только сектора Газа, но и Западного берега реки Иордан, где Израиль продолжает свою антитеррористическую операцию, в ходе которой погибли десятки палестинцев, как боевиков, так и гражданских лиц. В понедельник армия отчиталась, что с 7 октября на Западном берегу были задержаны около 2 тыс. разыскиваемых ранее палестинцев, из них около 1,1 тыс., по утверждению военных, связаны с «Хамасом».

Израильские власти не устают повторять, что война с «Хамасом» будет продолжена. В частности, это повторил в воскресенье в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В Вашингтоне к такому развитию событий готовы, хотя администрации Байдена все труднее сдерживать недовольство, прежде всего, среди собственных сотрудников и сторонников Демократической партии. Так, по данным американской газеты The Washington Post, президент Байден был вынужден извиниться перед мусульманскими лидерами в США за то, что публично поставил под сомнение число погибших палестинцев в результате действий Израиля в секторе Газа. По данным, поступающим от подконтрольного «Хамасу» Минздрава в Газе, там с 7 октября погибли свыше 14 тыс. человек.

Марианна Беленькая, Тель-Авив