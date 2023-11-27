Перемирие в секторе Газа продлено на два дня

В министерстве иностранных дел Катара и палестинском движении «Хамас» сообщили о продлении временного перемирия в секторе Газа, действующего с 24 ноября, еще на два дня.

Официальный МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари рассказал телеканалу «Аль-Джазира», что решение о продлении режима прекращения огня поддержано всеми сторонами конфликта, теперь сроком окончания перемирия названо 29 ноября.

В движении «Хамас» сообщили, что достичь соглашения о перемирии удалось благодаря «посреднической роли Катара и Египта». Там также выразили готовность к продолжению переговоров об освобождении заложников, но подчеркнули, что конкретных договоренностей достигнуть пока не удалось.

12-й канал израильского телевидения при этом утверждает, что Израиль пока не согласовал решение о продлении перемирия. Однако власти страны готовы продлить паузу в Газе на 2 дня, если ХАМАС до полуночи передаст список имен 20 освобождаемых заложников, уточняют источники канала.

Соглашение о перемирии в секторе Газа в обмен на освобождение заложников начало действовать 24 ноября. Вчера, 26 ноября, «Хамас» освободил третью группу пленных. Как сообщает CNN, Израиль уже получил список четвертой группы заложников, подлежащих освобождению. Власти Израиля рассчитывают, что за время перемирия будет освобождено до 100 заложников в обмен на 300 палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах. Всего у «Хамаса» было более 200 заложников.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Израиль и "Хамас" совершили обменный маневр».

Александр Кислов