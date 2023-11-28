ЦАХАЛ: 11 освобожденных «Хамасом» заложников прибыли в Израиль

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что 11 освобожденных палестинским движением «Хамас» заложников прибыли на израильскую территорию. После прохождения медицинского осмотра они в сопровождении военнослужащих ЦАХАЛа отправятся к своим семьям, говорится в пресс-релизе израильской армии. Представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил в соцсети X, что в рамках обмена Израиль освободит 33 палестинских заключенных.

Господин аль-Ансари заявил, что все освобожденные израильские заложники имеют двойное гражданство. Среди них — шестеро граждан Аргентины, трое граждан Франции и двое граждан Германии. Старший советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Марк Регев в эфире BBC News заявил, что среди освобожденных израильтян — два трехлетних близнеца.

Это уже четвертая группа отпущенных «Хамасом» заложников, захваченных 7 октября на территории Израиля. 22 ноября стороны договорились об условиях сделки по обмену заложников на палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах. 27 ноября стало известно о договоренности продлить перемирие до 29 ноября.

Подробнее — в материале «“Хамасу” дали дополнительное время».

Эрдни Кагалтынов