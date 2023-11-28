Магистрам повысят регистр

Несмотря на разгул стихии, затронувшей в том числе и Адлер, на территории центра «Сириус» все-таки прошла встреча министра науки и высшего образования Валерия Фалькова с ректорами российских вузов, на которой обсуждалась реформа системы высшего образования, направленная на отказ от Болонской системы. В Минобрнауки считают, что концепцию реформы удалось выстроить, и теперь поддержать ее должны ректоры. Ректоры, впрочем, оказались сторонниками реформы, в том числе и те, которые возглавляют вузы на присоединенных территориях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У Валерия Фалькова полный портфель предложений к ректорам

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ У Валерия Фалькова полный портфель предложений к ректорам

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Напомним, в мае 2023 года Минобрнауки сообщило об отказе от Болонской системы и создании собственной «уникальной» модели высшего образования. Чиновники предложили отказаться от бакалавриата и магистратуры в пользу двух новых уровней образования — базового и специализированного высшего. Как пояснили в Минобрнауки, срок обучения для базового высшего образования составит от четырех до шести лет, для специализированного — от года до трех. Тогда же в шести вузах начался пилотный проект перехода на новую систему. Среди них МАИ, МИСиС, МПГУ, Балтийский федеральный университет, Петербургский горный университет и Томский госуниверситет.

На совещании с ректорами, которое «по метеоусловиям» началось на два часа позже запланированного, господин Фальков вновь обрисовал «принципиальные изменения», которые планируется постепенно внести в систему российского высшего образования. «Изменения должны быть не структурными, но содержательными,— пояснил министр.— Есть хорошие бакалаврские программы, есть плохие программы специалитета. И наоборот. Вопрос не в названии, а в сущностных характеристиках»,— подчеркнул он.

Министр полагает, что бакалавриат в нынешнем виде не воспринимается как целостное и самодостаточное высшее образование, а работодатели склонны считать «полным» только «комплект» бакалавриата и магистратуры.

В результате выпускник бакалаврской программы не чувствует себя уверенно на рынке труда и вынужден поступать в магистратуру ради «завершения» высшего образования, хотя программы магистратуры зачастую дублируют программу бакалавриата.

Программа базового высшего образования, в отличие от бакалавриата, должна быть достаточной для выхода на рынок труда, подчеркнул господин Фальков. Практичное и фундаментальное базовое высшее образование должно предусматривать индивидуальные образовательные программы и гибкие сроки подготовки.

Господин Фальков полагает, что магистратура «не состоялась» из-за недостатка кадровых, инфраструктурных и образовательных ресурсов. При этом число реализуемых в России магистерских программ неадекватно высоко: «В 451 из 489 государственных вузов реализуются программы магистратуры. Так не бывает, не может быть такого количества магистерских программ». Что касается специализированного высшего образования, то оно, по словам Валерия Фалькова, будет двух типов — «исследовательского» и «профессионального». Исследовательское предусмотрено для тех, кто планирует дальнейшую академическую деятельность, а профессиональное — для тех, кому требуются дополнительные углубленные знания в профессии. При этом «исследователей» будет полностью финансировать государство, а «профессионалов», возможно, работодатель.

Новая модель отнюдь не означает отказа от передового международного опыта, отметил министр: она должна соответствовать не только отечественным, но и мировым трендам развития образования, поскольку Россия существует не в «безвоздушном пространстве». Но в первую очередь высшее образование должно быть непрерывным и адаптируемым к изменениям рынка труда: «Беспрецедентный дефицит кадров не может не затрагивать систему высшего образования». Университеты, по словам министра, должны быть включены в крупные проекты «технологического суверенитета» и готовить специалистов не только в соответствии с текущими потребностям рынка, но и ориентируясь на перспективу.

Валерий Фальков признал, что сегодня российское высшее образование не является передовиком в области цифровизации и использование вузами искусственного интеллекта требует серьезного развития. Зато число иностранных студентов в России неуклонно растет — правда, в основном за счет граждан стран Азии и Африки.

В министерстве полагают, что видение будущей системы высшего образования концептуально сформировано. Сама реформа уже требует активной включенности вузов, сказал господин Фальков корреспонденту “Ъ”: «Приемная кампания 2025 года должна быть на новых программах. К этому времени нужно провести большую работу». В то же время он признал, что не все представители академического сообщества хотят изменений и готовы к ним. Сам Валерий Фальков уверен, что изменения необходимы, а обсуждать их надо не только с ректорами вузов, но и с преподавателями.

Впрочем, ректоры, принимавшие участие в совещании, в основном оказались энтузиастами реформы.

Ректор Мордовского госуниверситета Дмитрий Глушко уверен, что любой университет должен быть готов к изменениям ежедневно. В преподавательской среде многие изменения вызывают дискуссии, но задача ректоров — «донести до директоров институтов и руководителей кафедр информацию из первых рук», «чтобы все правильно понимали направление, в котором мы движемся». Тестируемая в пилотных университетах реформа поможет им «быть полезными для бизнеса, развивающегося в регионах, а не только в столице», надеется господин Глушко.

Ректор МИСиС (один из «пилотов») Алевтина Черникова замечает, что в вузе и раньше развивали «гибкость, междисциплинарность и связь с бизнес-партнерами». «Усиление роли работодателя на всех этапах, расширение практики погружения преподавателей в бизнес-среду и персонализированный подход к студентам — все это мы развиваем в процессе перехода к новым системам»,— говорит госпожа Черникова.

Ректор ТГУ (также один «пилотов») Эдуард Галажинский рассказал, что изменения, связанные с переходом на новую систему, приходилось вносить уже в ходе приемной кампании нынешнего года, и «моменты, связанные с изменением сроков и стандартов», реализованы пока не все — но «решения всегда принимались в пользу абитуриентов, чтобы они расширяли возможности, а не ущемляли их». В вузе 13 программ работают в пилотном режиме, и, по словам ректора, абитуриенты «позитивно отреагировали на предложенные возможности»: «Их привлекла большая гибкость и вариативность тестируемой системы, выбор треков обучения прямо в процессе, а также возможность получить микроспециальность. Раньше это было возможно только в порядке повышения квалификации, уже после диплома».

Господин Галажинский подчеркивает, что участниками пилота стали преподаватели, которые сами проявили к этому интерес: «Преподаванием на программах занимаются активисты, которые сами хотят улучшать сложившуюся систему. Но не все к такому готовы, поэтому переквалификация и работа с преподавательским составом необходима, чем в ближайшем будущем мы также будем заниматься».

Ректор отметил, что в новых треках программы проектируются часто вместе с работодателями: «Наша задача вместе с рынком сделать возможным для молодежи устройство на хорошую должность сразу после выпуска».

Ректор Донского государственного технического университета в Ростове-на-Дону Бесарион Месхи считает, что кадровое обеспечение «благосостояния России и ее технологической независимости» — «огромные задачи, которые мы будем воплощать маленькими, но последовательными шагами»: «Мы уже готовы к таким изменениям, но на все нужно время».

Ректор Донбасского государственного технического университета (Луганск, ЛНР) Дмитрий Вишневский рассказал корреспонденту “Ъ”, что для его вуза эта образовательная реформа уже вторая — первая была после вхождения региона в состав РФ в 2022 году,— но «академическое сообщество готово». «Бакалавриат действительно не полностью перекрывает необходимость инженерных кадров и потребности промышленности,— считает господин Вишневский.— Перестройка важна, необходима, но не страшна. Важно сделать этот переход поэтапным и плавным. Самое главное — качество, то есть содержание образовательных программ. И не важно, как они называются».

Не стоит сводить реформу лишь к отказу от Болонской системы и созданию ее альтернативы, согласен руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов: «Именно разные направления модернизации образовательной системы могут помочь ее развитию. И искусственный интеллект, и развитие инженерного образования, и международное сотрудничество — все это дает возможность комплексно развиваться и оставаться на острие. Чем мобильнее система, тем она эффективнее и успешнее». Эксперт полагает, что «мобильность» должна быть не только в образовательных программах, но и в формах обучения, в том числе в вопросах сроков: «Тут не надо ограничиваться советской или Болонской системой и консервативно им следовать — это был бы путь в никуда. Высшее образование люди получают для дальнейшей работы, поэтому нужно в первую очередь ориентироваться на запросы работодателей и потребности рынка труда, обсуждать направление реформ с ними».

Эмилия Габдуллина, Полина Ячменникова