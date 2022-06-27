Болонская система ушла на летние каникулы

Новая модель российской системы высшего образования, представленная главой Минобрнауки Валерием Фальковым как «уникальная» замена Болонского процесса, так и не приобрела пока четких контуров. В понедельник министр попытался обсудить ее с ректорами вузов, студентами и депутатами Госдумы. Участники слушаний охотно критиковали двухуровневую систему бакалавриата-магистратуры, однако «уникальных» предложений так и не прозвучало. Пока что речь идет о приоритете пятилетнего специалитета для ряда факультетов и об ужесточении требований для поступления в «болонскую» магистратуру. А презентацию «новой модели» министерство отложило на осень.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр Валерий Фальков нашел в старой образовательной модели нечто новое

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Министр Валерий Фальков нашел в старой образовательной модели нечто новое

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Тема парламентских слушаний звучала подчеркнуто нейтрально: «Развитие системы высшего образования в РФ». Вместе с тем ожидалось, что это мероприятие даст старт самой масштабной за последние 20 лет реформе институтов и университетов. Напомним, в конце мая глава Минобрнауки Валерий Фальков заявлял “Ъ”, что Россия отойдет от Болонской системы и будет разрабатывать собственную — «уникальную» — модель высшего образования. Но особой конкретики по этому вопросу с тех пор так и не появилось.

Болонская система подразумевает сопоставимость образовательных программ 49 стран-участниц — это позволяет признавать дипломы друг друга, а также повышает академическую и образовательную мобильность для «обмена» студентами и преподавателями. Однако в России она известна своей двухуровневой системой образования, когда обучение делится на бакалавриат (четыре года) и магистратуру (два года). При этом бакалавр может попробовать получить магистратуру уже по другому направлению. Россия присоединилась к Болонской системе в 2003 году.

Министр начал свое выступление с критики бакалавриата. «По ряду направлений типичный четырехлетний срок обучения оказался недостаточным для полноценной подготовки выпускников к профессиональной деятельности,— заявил он депутатам, ректорам и студентам.— В результате ряд ведущих университетов по собственной инициативе перешли на пятилетние программы подготовки бакалавров». По его словам, многие работодатели так и не признали уровень бакалавриата «достаточным для занятия ключевых позиций». Он напомнил, что юристам для работы в правоохранительных органах необходимы дипломы и бакалавра, и магистра юриспруденции, «в итоге мы учим шесть лет, хотя способны подготовить квалифицированного юриста за пять».

К магистратуре у Валерия Фалькова тоже накопились претензии. Она задумывалась как «специальный уровень углубленной и специализированной подготовки», но многим университетам не хватает для этого «организационных, кадровых, методических ресурсов и соответствующей учебно-лабораторной базы». Также «не дело, что в законодательстве сохраняется принцип абсолютной свободы поступления после бакалавриата»: по словам министра, вузам приходится всего за два года подготовить квалифицированного «историка, педагога и юриста», даже если у магистранта нет соответствующего базового образования.

В «новой модели» Минобрнауки намерено ужесточить требования для поступающих в «непрофильную» магистратуру.

Однако вместе с этим Валерий Фальков предложил коллегам быть гибче и разрешить выпускникам пятилетнего специалитета поступать в магистратуру на бюджетные места. Причем для некоторых специальностей, например выпускников в сфере IT, срок такой магистратуры составит всего один год.

Еще «новая уникальная модель» очевидно отдает приоритет специалитету, то есть той форме пятилетнего высшего образования, которая была в России основной до перехода на болонские стандарты.

Именно специалитет должен стать приоритетной формой подготовки по некоторым направлениям учебы, предполагают в Минобрнауки. В качестве примера господин Фальков привел инженеров и специальности, связанные с нацбезопасностью. «Это даст возможность ответить системе образования на просьбы рынка труда,— отметил министр.— Специалитет — это отдельный самостоятельный уровень образования, и надо выстроить гибкое отношение между ним и магистратурой».

Дифирамбы специалитету звучали и от ректоров, и от депутатов. Первый зампред комитета ГД по науке и высшему образованию Олег Смолин (КПРФ) сравнил бакалавра и специалиста и пришел к неутешительным выводам: «Бакалавр получает в среднем примерно знаний на 40% меньше специалиста. Специалитет готовит будущего конструктора, а бакалавриат — пользователя чужими конструкторскими разработками». Ректор МГЮА имени Кутафина Виктор Блажеев унизил бакалавров еще сильнее: «Когда в Советском Союзе отчисляли после третьего курса, то студент получал диплом о незаконченном высшем образовании. Вот это бакалавриат, а завершенное — специалист». Магистратуру он предложил воспринимать как дополнительную опцию и отметил, что сейчас не все вузы могут готовить магистров, поскольку у них не хватает соответствующих преподавательских кадров.

Интересно, что ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий не стал явно критиковать ни одну из существующих систем, вместо этого он предложил дать вузам больше автономии для выбора траектории обучения.

Сам он назвал три таких варианта. Первый — интеграция бакалавриата и магистратуры, когда абитуриент поступает сразу на шесть лет без дополнительного поступления на второй уровень, причем у него сохраняется «возможность выхода» после четвертого курса. Второй вариант — сохранение системы бакалавриата-магистратуры. По словам ректора МГУ, она вполне подходит для «отдельных областей» и для иностранных граждан. Третий, приоритетный для господина Садовничего вариант — это пяти- или шестилетний специалитет. Он назвал такую форму «ценностью» и предложил отдавать специалитету больше половины бюджетных мест. «Давайте поддержим, коллеги, это правильный подход,— тут же согласился спикер Госдумы Вячеслав Володин.— Министр должен слышать, и ректоры должны взять для себя этот посыл на реализацию. То, о чем сказал Виктор Антонович (Садовничий.— “Ъ”), нам ближе. Поэтому мы также считаем, что нам надо специалитет защищать и, более того, может быть, говорить для инженерных специальностей о шестом годе обучения».

Впрочем, президент РУДН Владимир Филиппов напомнил коллегам, что в других странах реализуется именно двухуровневая система и отказ российских вузов от такого формата может оттолкнуть студентов из стран СНГ, Китая и Индии. Господин Филиппов в данном случае выступал, очевидно, не только как человек, имеющий отношение к вузу с большим числом студентов из стран СНГ, Китая и Индии, но и как бывший министр образования, при котором Россия присоединилась к Болонскому процессу. Но последнее слово осталось за Валерием Фальковым, и он заявил, что «комплекс мер» по новой системе высшего образования будет готов «осенью».

Анна Васильева