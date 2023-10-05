Абитуриентов попросили расставить приоритеты

Минобрнауки решило изменить схему поступления в вузы. Уже весной 2024 года абитуриенты смогут составить «сквозной» список приоритетных для себя направлений, который можно будет менять раз в сутки прямо в ходе приемной кампании. В ведомстве полагают, что это повысит шансы попасть «на бюджет». Вузы пока не готовы оценить эффективность инициативы, но допускают, что новая система действительно может быть удобной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Систему «сквозных приоритетов» для абитуриентов в среду анонсировал замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев. Он представил изменения на заседании комитета Государственной думы по науке и высшему образованию.

Сейчас абитуриенты могут подать документы в пять вузов на пять направлений в каждом. Но указать, какое направление важнее, можно только в рамках одного вуза; после подачи документов менять приоритетность нельзя.

Теперь же Минобрнауки предлагает абитуриентам при подаче документов сформировать «сквозной рейтинг» из 25 сочетаний вуз+направление.

Менять список приоритетов можно будет прямо в ходе приемной кампании, но не чаще раза в сутки. При этом зачисление будет производиться автоматически на то сочетание, которое указано абитуриентом в списке выше всего и на которое хватит баллов в момент окончания приемной кампании.

Более того, в вузах появится «рейтинговый список абитуриентов, рекомендованных к зачислению». Предполагается, что он будет формироваться с помощью нового «сервиса обеспечения зачисления» и размещаться на портале «Госуслуги». Ранжирование абитуриентов там будет происходить автоматически; списки будут обновляться раз в час.

«Если абитуриент будет видеть свои рейтинги и свои шансы на зачисление не в момент окончания подачи документов, а уже в ходе самой приемной кампании, он может изменить свой выбор. И сможет, например, отказавшись от того вуза, в который он не поступит, переложить свое заявление в другой вуз»,— пояснил господин Афанасьев. Все эти нововведения содержатся в проекте приказа Минобрнауки «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», опубликованном для общественного обсуждения до 24 октября.

Проректор по учебной работе МГТУ имени Н. Э. Баумана Борис Падалкин предполагает, что изменения будут приняты без проблем, «потому что они вполне адекватно сформулированы и не сильно отличаются от действующих правил». На вопрос, не приведет ли новая система к тому, что абитуриенты попадут «куда придется», он ответил так: «Всегда были абитуриенты, которые не могут определиться, мечутся между направлениями, не понимая их сути, или просто гонятся за бюджетом, лишь бы только куда-то поступить. "Сквозные приоритеты" их количество не увеличат, а другим дадут шанс быть зачисленными на нужное направление».

«Мы всегда приветствуем изменения, связанные с цифровизацией приемной кампании, если они направлены на упрощение поступления и повышение шансов абитуриента быть зачисленным,— говорит начальник управления по приему обучающихся РУДН Ильшат Дулатов.— Естественно, прием с использованием "сквозных приоритетов" потребует от всех вузов выполнения единых правил приема и быстрого обмена данными. Однако мне кажется, что эта система поможет абитуриентам поступить на желаемое направление подготовки, что в дальнейшем гарантирует вузам мотивированных в обучении студентов».

Ректор ГУУ Владимир Строев полагает, что такая система станет «некоторым облегчением для вузов», поскольку «уменьшится количество обращений в университет от желающих поменять программу или направление подготовки».

Тем не менее господин Строев допускает, что у абитуриентов это может вызвать сложности: «У них не будет права на ошибку. Неверно нажал кнопку — и больше не прошел в тот вуз, в который хотел. А повторного шанса больше не будет». Ректор считает, что «имеет смысл "обкатать" систему на пилотном регионе, устранить выявленные ошибки и дальше уже распространять этот опыт шире».

В пресс-службе Минобрнауки «Ъ» сообщили, что все нововведения «направлены на совершенствование процедуры приема абитуриента». В ведомстве уверены, что рейтинговые списки, обновляющиеся каждый час, помогут вузам «определять актуальное положение приемной кампании и принимать меры по привлечению студентов». Абитуриентам же, по мнению министерства, это даст возможность понимать, в каком вузе они рекомендованы к зачислению.

Полина Ячменникова