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Абитуриентов попросили расставить приоритеты

Минобрнауки планирует дать поступающим больше выбора

Минобрнауки решило изменить схему поступления в вузы. Уже весной 2024 года абитуриенты смогут составить «сквозной» список приоритетных для себя направлений, который можно будет менять раз в сутки прямо в ходе приемной кампании. В ведомстве полагают, что это повысит шансы попасть «на бюджет». Вузы пока не готовы оценить эффективность инициативы, но допускают, что новая система действительно может быть удобной.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Систему «сквозных приоритетов» для абитуриентов в среду анонсировал замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев. Он представил изменения на заседании комитета Государственной думы по науке и высшему образованию.

Сейчас абитуриенты могут подать документы в пять вузов на пять направлений в каждом. Но указать, какое направление важнее, можно только в рамках одного вуза; после подачи документов менять приоритетность нельзя.

Теперь же Минобрнауки предлагает абитуриентам при подаче документов сформировать «сквозной рейтинг» из 25 сочетаний вуз+направление.

Менять список приоритетов можно будет прямо в ходе приемной кампании, но не чаще раза в сутки. При этом зачисление будет производиться автоматически на то сочетание, которое указано абитуриентом в списке выше всего и на которое хватит баллов в момент окончания приемной кампании.

Более того, в вузах появится «рейтинговый список абитуриентов, рекомендованных к зачислению». Предполагается, что он будет формироваться с помощью нового «сервиса обеспечения зачисления» и размещаться на портале «Госуслуги». Ранжирование абитуриентов там будет происходить автоматически; списки будут обновляться раз в час.

«Если абитуриент будет видеть свои рейтинги и свои шансы на зачисление не в момент окончания подачи документов, а уже в ходе самой приемной кампании, он может изменить свой выбор. И сможет, например, отказавшись от того вуза, в который он не поступит, переложить свое заявление в другой вуз»,— пояснил господин Афанасьев. Все эти нововведения содержатся в проекте приказа Минобрнауки «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», опубликованном для общественного обсуждения до 24 октября.

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Проректор по учебной работе МГТУ имени Н. Э. Баумана Борис Падалкин предполагает, что изменения будут приняты без проблем, «потому что они вполне адекватно сформулированы и не сильно отличаются от действующих правил». На вопрос, не приведет ли новая система к тому, что абитуриенты попадут «куда придется», он ответил так: «Всегда были абитуриенты, которые не могут определиться, мечутся между направлениями, не понимая их сути, или просто гонятся за бюджетом, лишь бы только куда-то поступить. "Сквозные приоритеты" их количество не увеличат, а другим дадут шанс быть зачисленными на нужное направление».

«Мы всегда приветствуем изменения, связанные с цифровизацией приемной кампании, если они направлены на упрощение поступления и повышение шансов абитуриента быть зачисленным,— говорит начальник управления по приему обучающихся РУДН Ильшат Дулатов.— Естественно, прием с использованием "сквозных приоритетов" потребует от всех вузов выполнения единых правил приема и быстрого обмена данными. Однако мне кажется, что эта система поможет абитуриентам поступить на желаемое направление подготовки, что в дальнейшем гарантирует вузам мотивированных в обучении студентов».

Ректор ГУУ Владимир Строев полагает, что такая система станет «некоторым облегчением для вузов», поскольку «уменьшится количество обращений в университет от желающих поменять программу или направление подготовки».

Тем не менее господин Строев допускает, что у абитуриентов это может вызвать сложности: «У них не будет права на ошибку. Неверно нажал кнопку — и больше не прошел в тот вуз, в который хотел. А повторного шанса больше не будет». Ректор считает, что «имеет смысл "обкатать" систему на пилотном регионе, устранить выявленные ошибки и дальше уже распространять этот опыт шире».

В пресс-службе Минобрнауки «Ъ» сообщили, что все нововведения «направлены на совершенствование процедуры приема абитуриента». В ведомстве уверены, что рейтинговые списки, обновляющиеся каждый час, помогут вузам «определять актуальное положение приемной кампании и принимать меры по привлечению студентов». Абитуриентам же, по мнению министерства, это даст возможность понимать, в каком вузе они рекомендованы к зачислению.

Полина Ячменникова

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