Одиноким одиноко

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что состояние одиночества стало серьезной угрозой для здоровья людей на всей планете. Проверяя выводы организации, дейтинг-‍сервис Mamba опросил более 1,5 тыс. россиян, как отсутствие пары или душевное одиночество влияет на их самочувствие. Выяснилось, что более половины опрошенных чувствовали себя одиноко последние полгода. При этом мужчин одиночество тяготит больше, чем женщин: 15% россиян и 7% россиянок оценили свое состояние без партнера как ужасное. Но каждый десятый ощущал одиночество, даже находясь в отношениях. Врачи предупреждают, что одиночество влияет на риски возникновения депрессии, сердечно-‍сосудистых заболеваний, диабета II типа, артрита и других заболеваний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В ноябре Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) учредила Комиссию по социальным связям, которая будет заниматься проблемой одиночества. Ее сопредседателем стал главный санитарный врач США Вивек Мурти; он уже заявил, что одиночество создает для здоровья риски, сопоставимые с последствиями выкуривания 15 сигарет в день. Люди, не имеющие достаточно прочных социальных связей, подвержены повышенному риску инсульта, тревожных расстройств, деменции, депрессии, самоубийств, предупредили в ВОЗ. А в свете негативного воздействия пандемии COVID-19 все эти вопросы «приобрели особую актуальность».

После создания международной комиссии по одиночеству дейтинг-сервис Mamba спросил 1672 россиян старше 18 лет о том, как отсутствие пары или душевное одиночество влияют на их состояние.

Более половины опрошенных (54%) чувствовали себя одиноко в течение последних шести месяцев.

При этом каждый десятый ощущал одиночество, даже находясь в отношениях.

Впрочем, треть опрошенных заявили, что отсутствие партнера не вызывало у них чувства изолированности или какой-то неполноценности.

Мужчин одиночество тяготит больше, чем женщин. 20% респондентов мужского пола признались, что им тяжело быть без пары — а среди женщин так ответили только 11%. Количество мужчин, оценивших свое состояние без партнера на 1 из 10 (где 1 — «ужасно», а 10 — «прекрасно»), в два раза больше, чем женщин (15% и 7%). В среднем женщины оценили свое состояние без пары на 6,1 балла, а мужчины — на 5.

Тем не менее больше половины и женщин, и мужчин хотели бы дарить кому-то свою любовь и заботу.

Треть опрошенных обоих полов ищут партнера, чтобы делиться позитивными эмоциями. Для части респондентов (30%) важно построить семью. 17% мужчин и 8% женщин беспокоит, что они могут не успеть завести детей с любимым человеком.

Однако есть ряд причин, по которым россиянам сложно изменить статус своей личной жизни и найти любовь. Четверть опрошенных признались, что им не везет с людьми — знакомства и новые отношения оказываются неудачными. Каждая четвертая женщина ответила, что сейчас не испытывает симпатии к кому-либо, а 26% мужчин банально не знают, где можно познакомиться. Каждой десятой россиянке найти свою любовь мешают слишком строгие требования — они стараются найти идеального человека. А 14% мужчин не готовы менять привычки, выработанные в одиночестве. Каждому десятому россиянину построить новые отношения мешают воспоминания о бывших партнерах.

Многие современные исследования подтверждают, что одиночество связано с депрессией, риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабетом II типа, артритом и другими заболеваниями, говорит руководитель службы психологической помощи Budu Татьяна Исраелян.

По словам госпожи Исраелян, отсутствие социальной поддержки и близости с другими людьми может привести к чувству беспомощности, отчаянию и низкой самооценке.

Подобные негативные состояния могут вызвать неблагоприятные физиологические реакции в организме — например, повышенную выработку гормонов стресса, нарушение сна и ослабление иммунитета.

Врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова уточняет, что мужчины более подвержены рискам, связанным с одиночеством. У них, по словам специалиста, гораздо ниже приверженность лечению, эмоционально они более закрыты и могут острее переживать этап одиночества.

Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо добавляет: у людей в паре, как правило, преобладает баланс в выработке гормонов. При прикосновениях и объятиях, например, вырабатывается окситоцин — гормон привязанности, говорит врач. Он не только необходим, но еще и опосредованно благоприятно влияет на другие гормоны. «Например, на мужчин в паре окситоцин оказывает расслабляющий эффект, косвенно это снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний,— комментирует госпожа Шуппо.— У женщин окситоцин вырабатывается в паре, во время беременности, при общении с ребенком и управляет целым каскадом женских гормонов, напрямую влияя на "гормональное долголетие"».

Психотерапевт телемедицинского сервиса «Доктис» Елена Бурделова говорит, что в обществе возрос уровень рефлексии, поэтому и запросов по теме одиночества стало поступать больше. При этом брак, наличие партнера и детей не гарантируют защиты от возникновения этого чувства, подчеркивает она. По словам психотерапевта, часто люди именно с одиночеством связывают свой психоэмоциональный дискомфорт, тревожность, депрессивные состояния. «Вообще одной из человеческих потребностей является сопричастность к коллективу других людей — друзьям, профессиональным сообществам, компаниям по увлечениям и интересам, где человек будет удовлетворять свое чувство принадлежности и не испытывать одиночество»,— говорит госпожа Бурделова.

По мнению психотерапевта, внимание ВОЗ к этой теме оправданно: когда человек один, у него часто не хватает мотивации вести активный или здоровый образ жизни.

Екатерина Серебренникова напоминает, что утрата цели, усталость и другие факторы, которые человек испытывает в одиночестве, могут одновременно сигнализировать о различных заболеваниях. «Например, со схожими симптомами человек может столкнуться при заболеваниях щитовидной железы, дефиците витаминов,— говорит госпожа Серебренникова.— Очень важно вовремя обращаться к врачу и разобраться в природе беспокоящих вас симптомов».

Наталья Костарнова