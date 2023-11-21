Россиянам заглядывают в душу

95% российских психологов в работе с клиентами сочетают сразу несколько методов психотерапии, показывает исследование, проведенное сервисом подбора психотерапевтов Alter и онлайн-школой психологических профессий «Психодемия». Самыми популярными являются психодинамические подходы — направления, основанные на теории психоанализа: их выбирают 43% психологов. Второе место делят когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) и гуманистические подходы — в них работают по 27% психологов. На третьем месте по популярности — гештальт-терапия: ее предпочитают 26% специалистов. Исследование основано на данных о более 6 тыс. специалистов за шесть лет. Только 10% из них прошли отбор для работы на платформе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сервис подбора психотерапевтов Alter и онлайн-школа психологических профессий «Психодемия» (входит в образовательный холдинг Ultimate Education) ко Дню психолога (отмечается 22 ноября) изучили самые популярные методы, которые используют в работе российские психологи. Исследование основано на данных о 6 тыс. специалистов, которые подавали заявки на регистрацию на платформе Alter с 2017 года. При этом отбор в базу Alter прошли лишь около 10% из них.

Аналитики пришли к выводу, что 95% российских психологов в работе с клиентами сочетают сразу несколько методов психотерапии. Самыми популярными являются психодинамические подходы — направления, основанные на теории психоанализа. Их выбирают 43% психологов. Второе место делят когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) и гуманистические подходы (признают человека уникальным за его способность развиваться) — в них работают по 27% психологов. Третья по популярности — гештальт-терапия (основана на экспериментально-феноменологическом и экзистенциальном подходах), ее предпочитают 26% специалистов.

Как отмечают исследователи, популярность психодинамических подходов объясняется тем, что когнитивно-поведенческая терапия пришла в Россию примерно на десять лет позже иных упомянутых методов, к тому же предложение по образовательным программам, посвященным психодинамическим методам, на рынке гораздо шире, чем по каким-либо другим.

Меньше 5% психологов работают только в одном методе — как правило, специалисты сочетают несколько подходов. Чаще всего в тандеме с другими методами встречаются когнитивно-поведенческая и арт-терапия, за ними следует гештальт-терапия. Также психологи нередко используют коучинг (коуч — специалист, который помогает достигать личных и профессиональных целей). «Несмотря на то что классические доказательные методы психологической помощи эффективны, у каждого из них есть свои ограничения и слабые стороны,— объясняет Мария Данина, кандидат психологических наук и основательница "Психодемии".— Чаще всего психологи выбирают тот подход, который с большей вероятностью поможет именно конкретному клиенту — с учетом особенностей его запросов, характера, возможностей и ожиданий».

Чаще всего в качестве единственного метода работы встречается гештальт-терапия: по данным исследования, 16% гештальтистов не совмещают этот подход с другими. При этом 22% специалистов дополняют его арт-терапией, сказкотерапией, символдрамой либо песочной терапией. 14% гештальт-терапевтов совмещают практику с коучингом, а 13,5% — с направлением КПТ. Мария Данина объясняет, что многие люди обучаются этому методу без базового психологического образования, и переподготовка в других направлениях для них может быть недоступна. Кроме того, по ее словам, гештальт-терапия — «всеобъемлющий подход и философия», в которой специалисту хватает объяснений и инструментов для работы с широким спектром запросов. Наконец, обучение гештальт-терапии довольно длительное, специалисты могут просто не успеть выучиться где-то еще к моменту старта практики.

Обратная ситуация — с когнитивно-поведенческим подходом (исключительно в этом методе работают менее 7% психологов, которые его практикуют): почти 19% КПТ-специалистов совмещают практику с гештальт-терапией, 21% — с арт-терапией, сказкотерапией и другими подобными методами, а 20% — с коучингом.

Среди представителей психодинамических подходов 17,3% специалистов обращаются к КПТ, 19% — к клиент-центрированным подходам, а 8% — к арт-терапии. В «чистом» виде психодинамические подходы используют менее 8% психологов из тех, кто заявляет этот метод в качестве основного. Коучи в 32% случаев пользуются как КПТ, так и гештальт-методом, а в 30% случаев прибегают к различным видам арт-терапии.

Руководитель рабочей группы по психологическому благополучию населения при комитете Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Алексей Богачев говорит, что гештальт-терапия — один из самых популярных методов психологической помощи во всем мире. По его словам, через гештальт-терапию могут проявляться «различные подходы, которые подразумевают работу здесь и теперь с психикой человека». Еще одно популярное направление — когнитивно-поведенческая терапия, продолжает он, требует от применяющего четких навыков, понимания здоровых паттернов мышления и когнитивных искажений. «А гештальт обладает большей степенью свободы. Если человек владеет методом хорошо, он способен работать с сильными деформациями личности, когда необходимо идти глубоко и работать серьезно в режиме хирургической операции. С другой стороны, гештальт-подход по этой же причине открывает путь шарлатанам». “Ъ” рассказывал, что еще в прошлом году депутаты намеревались внести в Госдуму законопроект о психологической помощи в России. Одно из главных потенциальных новшеств — требование к уровню образования. Разработчики законопроекта хотят разрешить называться психологами только тем, кто имеет базовое профильное образование. Но специалисты указывают, что за последние 30 лет было подготовлено много кадров, которые не имеют именно такого формального образования. Таким образом, до 20% практикующих психологов могут оказаться в нелегальном поле. Алексей Богачев подтверждает, что в профессиональном сообществе до сих пор ведутся серьезные споры, например, признавать ли психологом человека, прошедшего профпереподготовку. Он полагает, что необходимо принимать «рамочный закон», который бы определил виды деятельности, механизм добровольной сертификации, возможности формирования реестра психологов на добровольной основе, а все споры «вынес бы за скобки».

Наталья Костарнова