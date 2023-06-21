Одиночество сокращает жизнь

Одинокие люди, как показывает метаанализ 90 разных исследований, в которые в общей сложности было вовлечено 2,2 млн человек по всему миру, имеют куда больший риск умереть преждевременно от всех причин, в том числе и от рака. Не слишком хорошо понятно, почему одиночество так губительно. Данные анализировали ученые Харбинского университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Предположения есть. Например, одинокие люди в меньшей степени склонны соблюдать здоровую диету, регулярно делать гимнастику или вести спортивный образ жизни, зато они чаще курят, пьют больше спиртного.

Как показывают исследования, у одиноких людей чаще возникают воспалительные процессы в самых разных частях организма, а кроме того, у них более хрупкая иммунная система — все это в сравнении с людьми, социально не изолированными.

Наконец, одиночки в меньшей степени пользуются медицинской помощью — не только из-за презрения к собственному здоровью, что тоже немаловажно, но и из-за того, что о них просто некому бывает позаботиться.

У этого метаанализа, как подчеркивают харбинские ученые, есть определенные недостатки. В частности, данные взяты из медицинских баз богатых стран, где одиночество и социальная изоляция — более распространенное явление просто в силу того, что человек может выжить совершенно один.

Американские медицинские власти осознают одиночество как проблему здравоохранения и выпустили сборник рекомендаций, которые должны помочь людям преодолеть пагубное социальное состояние.

В частности, людям предлагается вступать в социальные группы по интересам — такие наверняка найдутся; следует контактировать с соседями, чтобы участвовать в решении локальных проблем; полезно найти способ принадлежать какому-то делу — это выхватывает человека из одиночества. В современном мире огромную роль играют социальные сети, но их лучше рассматривать не как заменитель живых контактов, а как способ завязать новые знакомства и связи.

По материалам статьи.

Ольга Грибова