Орлов: общественный транспорт будет работать, несмотря на блокировку счетов «Гортранса»

Общественный транспорт в Екатеринбурге продолжит работать, несмотря на заблокированные счета и долги «Гортранса». Об этом изданию 66.ru сообщил мэр города Алексей Орлов.

«Муниципальное предприятие "Гортранс" испытывает финансовые сложности в планово-хозяйственной деятельности, связанные с нехваткой рабочих кадров. Однако причин для остановки движения трамваев, троллейбусов и автобусов нет. Городской общественный транспорт продолжит работать в прежнем режиме», — цитирует издание господина Орлова.

Напомним, 23 ноября «Ъ-Урал» сообщал, что Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета «Гортранса» за неуплату налогов. Предприятию необходимо выплатить 270 млн руб.

Тогда депутат Екатеринбургской городской Думы Антон Швалев заявил, что из-за блокировки счетов автобусы в Екатеринбурге могут остаться без топлива. Однако позже «Гортранс» договорился с поставщиком топлива для автобусов о постоплате.

В начале октября екатеринбургскому «Гортрансу» не хватало 3030 сотрудников: более 1 тыс. кондукторов, 400 водителей автобусов, 307 водителей трамвая, 137 водителей троллейбуса, а также слесарей-электриков по ремонту подвижного состава и оборудования, электромонтеров контактных сетей.

Виталий Красиков

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