Дефицит сотрудников в «Гортрансе» Екатеринбурга превысил 3 тысячи человек

В Екатеринбурге в «Гортрансе» открыто 3030 вакансий водителей, кондукторов и ремонтных специалистов, сообщила начальник отдела кадров Светлана Мищенко во время пресс-тура в учебный центр ЕМУП.

В «Гортрансе» не хватает более 1 тыс. кондукторов, 400 водителей автобусов, 307 водителей трамвая и 137 водителей троллейбуса. По словам госпожи Мищенко, предприятие нуждается в слесарях-электриках по ремонту подвижного состава и оборудования, электромонтерах контактных сетей.

По словам заместителя директора филиала «Автобусные перевозки» ЕМУП «Гортранс» Александра Ашихмина, администрация Екатеринбурга не увеличивает финансирование предприятия, из-за чего в «Гортрансе» низкие зарплаты и условия труда.

В июне стало известно, что нехватка водителей екатеринбургского городского транспорта составляет 30%, а кондукторов — 55–60%. «Гортранс» пытался прекратить отток сотрудников повышением заработной платы. В 2023 году зарплаты всем сотрудникам были повышены на 12%. Кондукторы зарабатывают от 25 до 27 тыс. руб., водители трамваев — 38–44 тыс. руб., водители троллейбусов — 41–48 тыс. руб., водители автобусов — 45–54 тыс. руб.

Ева Коршунова

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