В Екатеринбурге «Гортранс» договорился с поставщиком топлива о постоплате

Екатеринбургский «Гортранс» договорился с поставщиком топлива для автобусов о постоплате, сообщил в своем telegram-канале депутат городской думы Антон Швалев. Напомним, угроза остановки перевозок горожан муниципальными автобусами возникла после того, как Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета «Гортранса» за неуплату налогов. Организации необходимо выплатить 270 млн руб. Решение о блокировке счетов отправили в «Газпромбанк», банк «Солидарность», банк «Екатеринбург» и «Россельхозбанк» 21 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Стоит отметить, что соглашение достигнуто исключительно силами предприятия. На сколько хватит топлива — неизвестно. Счета остаются заблокированными. Постоплата — это не решение проблемы, а лишь отсрочка»,— прокомментировал господин Швалев.

Ирина Пичурина

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