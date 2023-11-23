Из-за долгов «Гортранса» автобусы в Екатеринбурге могут остаться без топлива

Федеральная налоговая служба (ФНС) за неуплату налогов заблокировала счета екатеринбуржскому предприятию «Гортранс», который отвечает за перевозку пассажиров. Это следует из системы информирования банков о состоянии обработки электронных документов.

«В ближайшее время в Екатеринбурге могут перестать ездить автобусы», — заявил в своем telegram-канале депутат Екатеринбургской городской Думы Антон Швалев. Он добавил, что из-за блокировки счетов, «Гортранс» не сможет самостоятельно закупить бензин.

Основанием для блокировки счетов стало «неисполнение налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налогового агента) требования об уплате задолженности». «Гортрансу» необходимо выплатить 270 млн руб. Решение о блокировке счетов отправили в «Газпромбанк», банк «Солидарность», банк «Екатеринбург» и «Россельхозбанк» 21 ноября.

Напомним, в начале октября екатеринбургскому «Гортрансу» не хватало 3030 сотрудников: более 1 тыс. кондукторов, 400 водителей автобусов, 307 водителей трамвая, 137 водителей троллейбуса, а также слесарей-электриков по ремонту подвижного состава и оборудования, электромонтеров контактных сетей.

Виталий Красиков

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