Руководству «Вечерних Ведомостей» грозит штраф в размере 550 тысяч рублей

В Свердловском областном суде 29 ноября состоятся три судебных заседания подряд по делам уральского издания «Вечерние Ведомости». Как следует из данных картотеки суда, будут рассматриваться дела в отношении учредителя СМИ ООО «Техноторг», директора учредителя Гузели Аиткуловой и главного редактора Владислава Постникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Главный редактор интернет-газеты "Вечерние ведомости" Владислав Постников Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Директор интернет-газеты "Вечерние ведомости" Гузель Аиткулова Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 2 Главный редактор интернет-газеты "Вечерние ведомости" Владислав Постников Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Директор интернет-газеты "Вечерние ведомости" Гузель Аиткулова Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Как сообщил «Ъ-Урал» адвокат Георгий Краснов, в сумме руководству издания по ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация ВС России) грозит штраф в размере 550 тыс. руб.

В ноябре прокуратура Кировского района Екатеринбурга предупредила Гузель Аиткулову о недопустимости распространения экстремистских материалов. Напомним, ранее главного редактора интернет-газеты Владислава Постникова по данной статье оштрафовали на 195 тыс. руб. Этот штраф стал шестым для руководства издания.

Тогда протокол был составлен из-за неудаления из Telegram-канала издания пяти постов о «пацифистских протестах» в Екатеринбурге и Новосибирске. Они были опубликованы в феврале-марте 2022 года.

Полина Хабарова

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