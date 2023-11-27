Руководству «Вечерних Ведомостей» грозит штраф в размере 550 тысяч рублей
В Свердловском областном суде 29 ноября состоятся три судебных заседания подряд по делам уральского издания «Вечерние Ведомости». Как следует из данных картотеки суда, будут рассматриваться дела в отношении учредителя СМИ ООО «Техноторг», директора учредителя Гузели Аиткуловой и главного редактора Владислава Постникова.
Как сообщил «Ъ-Урал» адвокат Георгий Краснов, в сумме руководству издания по ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация ВС России) грозит штраф в размере 550 тыс. руб.
В ноябре прокуратура Кировского района Екатеринбурга предупредила Гузель Аиткулову о недопустимости распространения экстремистских материалов. Напомним, ранее главного редактора интернет-газеты Владислава Постникова по данной статье оштрафовали на 195 тыс. руб. Этот штраф стал шестым для руководства издания.
Тогда протокол был составлен из-за неудаления из Telegram-канала издания пяти постов о «пацифистских протестах» в Екатеринбурге и Новосибирске. Они были опубликованы в феврале-марте 2022 года.