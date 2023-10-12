Главреда «Вечерних ведомостей» оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Главного редактора интернет-газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова оштрафовали на 195 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП). Издание сообщает, что дело рассматривали в Кировском районном суде Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Протокол был составлен из-за неудаления из telegram-канала издания пяти постов о «пацифистских протестах» в Екатеринбурге и Новосибирске. Они были опубликованы в феврале-марте 2022 года.

Санкцию на привлечение Владислава Постникова к административной ответственности дал лично прокурор Свердловской области Борис Крылов, отмечает интернет-газета. Его санкция потребовалась, поскольку господин Постников является членом избирательной комиссии.

Это уже шестой штраф для руководства «Вечерних ведомостей» и второй для Владислава Постникова по статье о дискредитации ВС РФ. В прошлом году главреда оштрафовали на 100 тыс. руб.

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