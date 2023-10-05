Директора «Вечерних ведомостей» оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 110 тыс. руб. директора юрлица-учредителя издания «Вечерние ведомости» Гузель Аиткулову. Ее признали виновной в дискредитации ВС России (ст. 20.3.3 КоАП РФ).

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Гузель Аиткулова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Вечерние ведомости» сообщают, что протокол на госпожу Аиткулову был составлен за посты в telegram-канале издании об антивоенных акциях в Екатеринбурге. Посты были опубликованы в марте 2022 года.

Это уже пятый штраф, который назначили руководству «Вечерних ведомостей» по данной статье. В июне 2022 года компанию «Техноторг» оштрафовали на 150 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ. Затем компанию оштрафовали еще на 200 тыс. руб. за посты в telegram-канале, в которых освещались акции протеста, проходившие после начала спецоперации. В июле того же года на 100 тыс. руб. был оштрафован главный редактор издания Владислав Постников. В сентябре 2023 года издателя интернет-газеты ООО «Техноторг» оштрафовали на 245 тыс. руб.

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