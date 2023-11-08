«Вечерним Ведомостям» вынесли предупреждение об экстремистских материалах

Прокуратура Кировского района Екатеринбурга предупредила учредителя уральского издания «Вечерние Ведомости» Гузель Аиткулову о недопустимости распространения экстремистских материалов. Предупреждение свердловской прокуратуры имеется в распоряжении редакции «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор интернет-газеты "Вечерние ведомости" Гузель Аиткулова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Директор интернет-газеты "Вечерние ведомости" Гузель Аиткулова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В тексте предупреждения отмечается, что ранее руководство штрафовали за дискредитацию ВС России (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Напомним, ранее главного редактора интернет-газеты Владислава Постникова по данной статье оштрафовали на 195 тыс. руб. Этот штраф стал шестым для руководства издания.

Тогда протокол был составлен из-за неудаления из Telegram-канала издания пяти постов о «пацифистских протестах» в Екатеринбурге и Новосибирске. Они были опубликованы в феврале-марте 2022 года.

Как сказано в документе, предупреждение может быть обжаловано в суде. «Если повторно в течение 12 месяцев со дня вынесения выявлены новые факты, свидетельствующие о наличии признаков экстремизма в деятельности СМИ, деятельность соответствующего СМИ подлежит прекращению в установленном настоящим Федеральным законном порядке»,— говорится в предупреждении.

«Прокуратура пишет про "дискредитацию", но необоснованно приходит к выводу об экстремизме, не ссылаясь при этом на конкретные материалы, признанные экстремистскими. Ключевой момент — никаких экстремистских материалов "Вечерние ведомости" не публиковало, никого ни к чему не призывало, не привлекалось судом к ответственности за экстремизм. Издание неоднократно штрафовалось за "дискредитацию использования ВС России", но это ни по сути, ни по закону не является экстремизмом»,— рассказал Георгий Краснов.

По словам господина Краснова, предупреждение прокуратуры будет обжаловаться в суде.

Полина Хабарова

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