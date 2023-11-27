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Коммерсантъ FM
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В Windows 11 можно будет работать с ChatGPT через командную строку

Американская корпорация Microsoft добавила возможность работы с чат-ботом ChatGPT через командную строку Windows 11. Версия операционной системы с обновленным функционалом уже доступна пользователям в ранней сборке Canary.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Для работы необходимо скачать дистрибутив с GitHub и установить его на Windows 11, также для работы потребуется подключение к сервису Azure OpenAI. Получить доступ к сервису можно по приглашению. Чат-бот сможет объяснять ошибки, а также предлагать альтернативные команды, если исходные не распознаются. Через чат пользователи смогут выбрать предложения от ChatGPT и сразу же скопировать команду в строку ввода, а также просмотреть команду перед выполнением.

Ранее финансовый директор Intel Дэвид Зинснер заявил, что Microsoft собирается выпустить Windows 12 в 2024 году. Также в компании обновили Teams и веб-версию магазина приложений.

Евгений Федуненко

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