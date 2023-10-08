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Коммерсантъ FM
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Microsoft обновила Teams и web-версию магазина приложений

Американская корпорация Microsoft выпустила большое обновление Teams с новым интерфейсом и улучшенной производительностью. Также в компании полностью переработали web-версию магазина приложений Microsoft Store.

Как заявляют разработчики, приложение Teams теперь устанавливается в три раза быстрее, а подключается к собраниям — в два раза быстрее. Также оно потребляет вполовину меньше оперативной памяти и занимает на две трети меньше места на диске. Стиль дизайна Teams теперь напоминает Windows 11— у него схожие цветовая палитра и полупрозрачность окон. Новые видеофильтры помогут поменять оттенок видео. Также в приложении стало удобнее переключаться между разными профилями, которые теперь раскрываются в одном меню, а 3D-аватары могут заменять человека в видеочате и будут подстраиваться под его голос.

Web-версия Microsoft Store была полностью переработана с новым интерфейсом и более быстрым поиском нужных приложений. Как заявляют в компании, предыдущая версия магазина работала на устаревшей платформе пользовательского интерфейса React. Web-версия Microsoft Store не заменит приложения для Windows, однако поможет компании продвигать свои продукты за пределы экосистемы Windows.

Евгений Федуненко

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