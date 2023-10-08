Microsoft может выпустить Windows 12 в 2024 году

Американская корпорация Microsoft собирается выпустить новую операционную систему Windows 12 в 2024 году. Об этом заявил финансовый директор Intel Дэвид Зинснер в интервью на технологической конференции Citi в Швейцарии.

Со слов господина Зинснера, в 2024 году Windows ждут большие изменения: «мы считаем, что нынешняя версия ОС устарела и требует обновления, и мы полагаем, что это может случиться в следующем году». О выходе Windows 12 в 2024 году говорили и раньше.

Источники Windows Central сообщают, что в следующей версии Windows будет сделан упор на глубокой интеграции искусственного интеллекта и облачных технологий, в результате чего Windows станет более продуктивной. Также в новой ОС будут обновленный интерфейс и другие улучшения. Со слов источника, Windows 12 не будет распространяться по подписке, как об этом заявляли ранее, ссылаясь на код в бета-версии Windows 11 23H2 Release Preview.

Евгений Федуненко