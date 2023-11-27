YouTube Playables стала доступна подписчикам Premium

Видеосервис YouTube открыл доступ Premium-подписчикам к сервису игр Playables. Теперь пользователи веб-версии и мобильных устройств смогут играть в игры, не устанавливая их на устройство.

Функция пока доступна в рамках тестирования, которое продлится до 28 марта 2024 года. После этого Playables планируют запустить на постоянной основе. Для участия в тестировании нужно пройти отбор в YouTube и иметь подписку YouTube Premium. Всего на сервисе доступно 37 игр, включая Angry Birds: Showdown, Daily Solitaire, Basketball FRVR и другие. В YouTube решили в первую очередь дать доступ к тем играм, которыми легко поделиться с друзьями.

Ранее YouTube начал добавлять на страницы каналов специальную секцию «Для вас», в которой будут показываться рекомендуемые пользователю ролики. Также видеосервис начал тестировать функцию показа случайного видео: показываться будут не полноценные видео, а короткие ролики Shorts, которые YouTube скопировал из TikTok.

Евгений Федуненко