YouTube тестирует функцию показа случайного видео

Видеосервис YouTube тестирует новую функцию, благодаря которой пользователи смогут посмотреть случайный ролик. Новая кнопка называется «воспроизведи что-нибудь», а показываться будут не полноценные видео, а короткие ролики Shorts, которые YouTube скопировал из TikTok.

В настоящее время относительно небольшое количество пользователей сообщили о нововведении — неизвестно, когда в компании решат сделать полноценный запуск новой кнопки. Кнопка показывается даже тем пользователям, которые отключили раздел Shorts в настройках сервиса. Ранее похожая функция присутствовала в Netflix, однако в компании отказались от нее из-за низкой востребованности.

Новая функция продолжает политику YouTube в продвижении коротких видеороликов Shorts — в июле 2023 года компания сообщила о более чем 2 млрд пользователей Shorts в месяц. Другой раздел YouTube Stories оказался не таким популярным — в мае 2023 года компания отказалась от него.

Евгений Федуненко