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Коммерсантъ FM
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На страницах каналов в YouTube появится раздел «для пользователей»

Видеосервис YouTube начал добавлять на страницы каналов специальную секцию «Для вас», в которой будут показываться рекомендуемые пользователю ролики. Функция будет работать, основываясь на истории просмотров, и схожа с механизмами TikTok.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Авторы каналов смогут предварительно настроить секцию, где можно будет выбрать, нужно ли показывать раздел «Для вас», а также использовать ли в нем видео, Shorts или прямые трансляции. Также в нем можно разрешить показывать либо только новый контент, либо видео за все время.

По словам разработчиков YouTube, новая функция окажется полезной для каналов с широким профилем и разнообразным контентом — так, пользователям будет сразу же показываться наиболее релевантный контент. Раздел «Для вас» поможет удержать внимание пользователей и повысить их вовлеченность.

Ранее YouTube начал тестировать функцию показа случайного видео Shorts, а также представил обновление платформы, в котором пользователям стали доступны новые функции, в том числе возможность установить стабильную громкость.

Евгений Федуненко

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