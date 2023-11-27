Нетаньяху назвал «прекрасной» возможность продления паузы в секторе Газа

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом позитивно оценил возможность продления сделки с «Хамасом» о гуманитарной паузе. «Хамас» ранее выступил за продление режима прекращения огня.

Глава израильского правительства назвал разговор с американским лидером «очень эмоциональным». «У нас есть путь для освобождения каждый день еще 10 заложников. Это прекрасная вещь»,— сказал господин Нетаньяху в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале (перевод ТАСС). Вместе с тем израильский премьер вновь заявил, что после гуманитарной паузы ЦАХАЛ вернется к военной операции в секторе Газа.

Как сообщил Белый дом, премьер Израиля и президент США согласились, что «работа еще не закончена и что они будут продолжать добиваться освобождения всех заложников». Господин Байден приветствовал освобождение людей в секторе Газа, в том числе девочки с американским гражданством. Господин Нетаньяху поблагодарил господина Байдена за «неустанные усилия» для реализации сделки.

Четырехдневное перемирие было объявлено с 24 ноября. С тех пор Израиль трижды обменял палестинских заключенных из тюрем на своих заложников, захваченных «Хамасом». Всего палестинское движение должно отпустить 50 заложников в обмен на 150 заключенных. В сделке предусмотрена возможность продления перемирия: за каждых 10 заложников будет добавляться один день, обмен палестинских заключенных продолжится по формуле «три к одному».

Подробнее о механизме сделки — в материале «Ъ» «Израиль и "Хамас" совершили обменный маневр».

Леонид Уварчев