Московские либерал-демократы приросли Сибирью

Координатор московского отделения ЛДПР Дмитрий Кошлаков-Крестовский ушел с поста по собственному желанию, врио главы ячейки назначен депутат Красноярского горсовета Роман Крастелев. Окончательное решение по кандидатуре координатора примет городская конференция, которая должна пройти в декабре перед партийным съездом. Эксперты говорят, что красноярец может быть временной фигурой, и сомневаются в том, что это назначение поможет ЛДПР реализовать планы сформировать фракцию в Мосгордуме по результатам выборов 2024 года. При этом уход господина Крастелева в Москву может негативно сказаться на красноярском отделении партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Еще в августе Дмитрий Кошлаков-Крестовский презентовал план реорганизации ячейки и ставил задачи нарастить число лояльных ЛДПР москвичей до 1 млн человек и обеспечить партии по итогам выборов 2024 года пять мест в Мосгордуме, где у либерал-демократов никогда не было своей фракции. Однако 22 ноября координационный совет столичного отделения единогласно удовлетворил заявление господина Кошлакова-Крестовского об уходе, о чем он сам сообщил в соцсетях. Бывший координатор рассказал “Ъ”, что ушел по собственному желанию, планов занять другую должность у него пока нет, но он остается в партийной структуре и будет «продолжать работать на благо партии».

Слухи о смене руководства московской ячейки ЛДПР появились в Telegram-каналах в начале ноября, но информацию о том, что ее возглавит экс-председатель молодежного парламента Мария Воропаева, в партии опровергали. Однако и кандидатура Романа Крастелева, который был помощником арестованного в начале ноября по подозрению в получении взятки главы фракции ЛДПР в заксобрании Красноярского края Александра Глискова, оказалась не менее неожиданной.

В пресс-службе ЛДПР “Ъ” сообщили, что смена главы столичного отделения — это «рядовая кадровая перестановка»: «Следующей осенью предстоят выборы в Мосгордуму, а значит, необходимо укрепить отделение опытными "полевыми" работниками, прошедшими выборный виток в этом году. В данном случае мы уверены, что новый подход к организации управления повысит эффективность работы регионального отделения. Дмитрий Кошлаков-Крестовский профессионально исполнял служебные обязанности, он продолжит деятельность в другом направлении партийной работы». Решение о назначении Романа Крастелева «основано среди прочего на итогах выборов 2023 года, где команда Красноярского регионального отделения показала очень достойный результат», добавили в пресс-службе.

Господин Крастелев был избран в горсовет по списку ЛДПР в сентябре этого года (партия получила четыре мандата), выдвигался на пост спикера, но уступил единороссу Наталии Фирюлиной. В горсовете он, в частности, активно выступал против концессионного соглашения краевых властей с ООО «Мовиста регионы Красноярск» о развитии электротранспорта, считая, что оно убыточно для городского бюджета.

Сам Роман Крастелев пояснил “Ъ”, что уставом партии установлен месячный срок его полномочий, после чего московская партконференция примет решение, кто будет координатором на постоянной основе. Он добавил, что это «огромная ответственность» и «необходимо будет своим трудом, большим объемом работы оправдать кредит доверия», который выдал ему лично лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, рекомендовав на этот пост.

В Красноярске Романа Крастелева характеризуют как «активного и амбициозного» политика. «Он долгие годы был помощником Александра Глискова, фактически его воспитанник. Благодаря ему стал депутатом горсовета Красноярска, лидером фракции ЛДПР,— рассказывает местный политолог Александр Чернявский.— Очень активный, заметен в медийном пространстве, очень амбициозный. Безусловно, ЛДПР после арестов Глискова и Натарова (вице-спикера заксобрания Сергея Натарова задержали в декабре 2021 года по делу о масштабных хищениях в ходе северного завоза, дело передано в суд.— “Ъ”) сейчас находится в глубоком кризисе. Уход Крастелева, естественно, не в плюс. Лидеров в отделении пока не видно».

Депутат Красноярского горсовета от ЛДПР Семен Сендерский назвал коллегу «юридически подкованным политиком, каких у нас не так много». Член фракции ЛДПР в заксобрании края Алексей Бойков тоже считает Романа Крастелева «достаточно квалифицированным депутатом». «Он представляет партию в микрорайоне Солнечный. Отвечал за идеологию и СМИ в ходе избирательной кампании,— рассказывает депутат.— Не совсем понимаю, как он будет решать вопросы жителей Солнечного, вести приемы и работать помощником Александра Глискова в заксобрании с учетом его работы в Москве. Наверное, от каких-то обязанностей избавится».

Член высшего совета ЛДПР Василий Власов, недавно лишенный полномочий депутата Госдумы, полагает, что, как и он сам, Дмитрий Кошлаков-Крестовский «поплатился за свою активность». «Видимо, у руководства партии нет интереса, чтобы сильные кандидаты участвовали. Я Крастелева не знаю. Либо хотят, чтобы он прошел в Мосгордуму, либо поставили максимально лояльного человека, который будет фестивали блинов проводить и не будет поднимать сложные для руководства вопросы. Я очень удивляюсь последним кадровым назначениям в партии. Старые кадры, которые хорошо себя показали, руководство убирает, ставит новые»,— сказал “Ъ” господин Власов.

Политолог Александр Асафов полагает, что у ЛДПР в Москве «достаточно неплохие позиции», судя тому, что ее кандидат, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, на выборах мэра Москвы-2023 занял третье место. «Задолго до старта кампании сложно говорить о перспективах. Повлияет ли смена московского руководства? Конечно, повлияет, вопрос, на кого заменят. Мы не знаем, кого утвердит конференция. Очень много зависит от того, кто возглавит организацию. Если бы это был уже узнаваемый для москвичей Борис Чернышов, это одна ситуация, если человек из региона, который в Москве не работал, это все меняет. Все-таки Дмитрий Кошлаков-Крестовский много лет на службе партии, с точки зрения понимания контекста московской политики он наиболее компетентен»,— отмечает эксперт.

«Отчасти это решение является реакцией на развал красноярской ЛДПР после ареста Глискова,— считает политолог Ростислав Туровский.— Крастелев принадлежал к его команде. Для него это отличное продолжение карьеры. Но для ЛДПР в Москве это решение никаких перспектив не создает. Городская организация всегда была крайне слабой, власти с ней не считаются. Поэтому перспектив прохождения в гордуму не вижу».

Ксения Веретенникова; Валерий Лавский, Новосибирск