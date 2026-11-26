Госпожа Полякова отметила, что ЦБ часто обвиняют в жесткости и консервативности подходов. «Наша основная задача — это обеспечить сохранность средств наших граждан и юридических лиц. Поэтому все регулирование, которое мы выстраиваем, оно направлено на обеспечение финансовой устойчивости нашего банковского сектора, на защиту от роста существенных рисков на балансах банков»,— пояснила зампред регулятора.