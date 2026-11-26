ЦБ не увидел проблем с достаточностью капитала у российских банков
Банк России (ЦБ) не фиксирует проблем с достаточностью капитала у российских кредитных организаций, чтобы кредитовать экономику. Об этом заявила зампред регулятора Ольга Полякова. По ее словам, цифры «говорят сами за себя».
Госпожа Полякова отметила, что ЦБ часто обвиняют в жесткости и консервативности подходов. «Наша основная задача — это обеспечить сохранность средств наших граждан и юридических лиц. Поэтому все регулирование, которое мы выстраиваем, оно направлено на обеспечение финансовой устойчивости нашего банковского сектора, на защиту от роста существенных рисков на балансах банков»,— пояснила зампред регулятора.
Достаточность капитала банка — это показатель финансовой устойчивости, который отражает способность покрывать убытки за счет собственных средств и защищать интересы вкладчиков. Согласно инструкции ЦБ, для банков с универсальной лицензией действуют базовые минимальные нормативы достаточности капитала, в том числе Н1.1 (базовый капитал), Н1.2 (основной капитал), Н1.0 (совокупный капитал), Н1.4 (финансовый рычаг), и надбавки к ним.