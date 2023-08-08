ЛДПР положила глаз на москвичей

ЛДПР переформатирует работу московской ячейки, чтобы извлечь из работы в столице более значительные, чем раньше, электоральные дивиденды. Как сообщил в понедельник координатор московского отделения партии Дмитрий Кошлаков-Крестовский, либерал-демократы намерены нарастить число лояльных им москвичей до 1 млн человек, обеспечить себе пять мест в Мосгордуме по итогам выборов 2024 года и выиграть два одномандатных столичных округа на выборах в Госдуму-2026. Эксперт предупреждает, что найти в Москве свободную электоральную нишу ЛДПР будет очень сложно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В предстоящей «битве за Москву» ЛДПР особенно надеется на поддержку молодежи и женщин

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ В предстоящей «битве за Москву» ЛДПР особенно надеется на поддержку молодежи и женщин

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

План реорганизации московской ячейки ЛДПР журналистам представил координатор отделения Дмитрий Кошлаков-Крестовский, назначенный на этот пост чуть больше года назад. «Мы изменили структуру самого отделения и структуру координационного совета, чтобы добиться более слаженной работы по решению поставленных задач,— доложил политик.— Задача, которую перед нами поставил (председатель ЛДПР.— “Ъ”) Леонид Слуцкий,— стать второй партией в Москве».

Глава отделения сообщил, что сейчас за ЛДПР в столице на выборах разного уровня голосует от 190 тыс. до 250 тыс. человек, но в планах — выйти на 1 млн избирателей: «Это предстоит решить ближайшим сентябрем (на выборах мэра Москвы.— “Ъ”) и готовиться к тому, чтобы цифра в миллион голосов была гарантированно подана за нашего кандидата в президенты в марте 2024 года». По словам господина Кошлакова-Крестовского, в том же году накопленный электоральный ресурс ЛДПР собирается использовать на выборах в Мосгордуму, по итогам которых партия рассчитывает получить сразу пять мандатов (сейчас либерал-демократы в столичном парламенте не представлены).

«Мы изменили многое и начали с того, что отказались в Москве от партийной газеты»,— продолжил политик. Газетный формат в партии сочли устаревшим — ему на смену пришел журнал «Московское время», который будет распространяться среди сторонников и активистов. Также либерал-демократы намерены усилить работу с социальными сетями. Помимо этого, ЛДПР стандартизировала агитационные материалы своих кандидатов на муниципальных выборах в Новой Москве. «Чтобы не было "кто в лес, кто по дрова",— объяснил Дмитрий Кошлаков-Крестовский.— В прошлом году я очень пожалел, что не записывал те слоганы, которые предлагали кандидаты. Был бы жив Задорнов — можно было бы ему отправлять! Творчество народное, конечно, хорошо, но единая визуализация даст понять, что идет единая команда, единой большой элдэпээровской семьей».

Содержательно ЛДПР обопрется на новую программу. К утвержденным еще в 2021 году тогдашним лидером партии Владимиром Жириновским пяти пунктам, список которых открывали «Историко-культурное наследие», «ЖКХ и капремонт» и «Образование», партийцы добавили семь новых. В их числе — «Помощь инвалидам и реабилитация мужчин после СВО», «Молодежь» и «Цифровая экосистема». За каждое направление отвечают руководитель (координатор ячейки либо муниципальный депутат), курирующий депутат Госдумы и лидер общественного мнения. «ЛОМов» пока подобрали только к «Наследию» — ими стали архитектор Станислав Кулиш и поэт-песенник Александр Шаганов, который, как подчеркнул главный московский либерал-демократ, «написал много известных песен и, самое главное, песню про коня, которая считается уже народной».

Обрисовали столичные партийцы и портрет своего потенциального сторонника. «Наш избиратель — это совершенно точно не пожилой человек,— рассуждал господин Кошлаков-Крестовский.— Наш электорат — это 35–55 лет и, к сожалению или к счастью, это больше женщины, чем мужчины». Он напомнил, что раньше московские сторонники ЛДПР голосовали персонально за Владимира Жириновского: «И нам удалось сохранить этот электорат, который голосовал за Жириновского и (после его смерти.— “Ъ”) пошел голосовать за наших кандидатов». Московская же ячейка, признал ее руководитель, до реформ «являлась неким задником на мероприятиях» основателя партии: «Раньше у Москвы не было повестки, это была повестка Жириновского. Сейчас это повестка московская».

Идеологически ЛДПР, пообещал Дмитрий Кошлаков-Крестовский, будет «партией молодых». «В данном случае важно, готов ли человек к изменениям: молодой человек более готов, нежели пожилой,— пояснил он.— Поэтому партия молодых — это клево». Партийной молодежкой, кстати, 50-летний глава отделения восхищается: «Они, как и мы, перестали фотографироваться с пакетами ЛДПР на пузе, эти анахронизмы заканчиваются». По его словам, либерал-демократы избавляются от амплуа «партии водителей трамвая», хотя полностью отказываться от эпатажных акций (вроде рассылок видео с «пророчествами Жириновского»), кажется, пока не намерены. «Хайповать иногда стоит, но злоупотребление хайпом не приведет ни к чему, кроме того, что люди скажут: "А, опять эти придурки вышли на улицы!"» — описал политик правильный, по его мнению, расклад.

Предметно новый подход партруководство оценит по итогам сентябрьских выборов мэра Москвы, на которых от ЛДПР баллотируется вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его результату столичные либерал-демократы определят, как много придется «добирать к марту 2024 года», отметил господин Кошлаков-Крестовский. «И не надо забывать пророчество Жириновского! — не выдержал он под конец встречи. — Который говорил, что будут две партии: правящая и ЛДПР. Я позволю себе его поправить: правящая ЛДПР и другая». Впрочем, злоупотреблять наследием своего основателя ЛДПР больше не может, резюмировал либерал-демократ: «Это сложно, непонятно, но жизнь так устроена».

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко полагает, что у ЛДПР есть шансы нарастить рейтинг в Москве и в новых условиях, но все зависит от качества выполнения поставленных задач: «Пока это партия хранителей скрижали: у них есть идеология Жириновского, и через ее призму они все объясняют». Но борьба за это будет непростой, предупреждает эксперт: «Мэр Сергей Собянин столько всего делает, что очень сложно найти свободную электоральную нишу, причем такую, которая не включала бы в себя критику нынешней мэрии». Политтехнолог Владимир Перевозчиков тоже допускает, что ЛДПР способна нарастить свой столичный электорат: «Все шансы у них есть. Это зависит от политической воли и поиска новых решений — вот они их и предлагают».

Григорий Лейба