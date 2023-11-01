Взятка шестилетней выдержки

В Красноярском крае задержан Александр Глисков, возглавляющий фракцию ЛДПР в законодательном собрании. Его подозревают в получении еще несколько лет назад взятки в особо крупном размере. В крае подозреваемый считался популярным и независимым политиком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер фракции ЛДПР в заксобрании Красноярского края Александр Глисков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Лидер фракции ЛДПР в заксобрании Красноярского края Александр Глисков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Лидер фракции ЛДПР в заксобрании Красноярского края Александр Глисков был задержан в Красноярске утром 1 ноября. На видео, распространяемом в Telegram-каналах, политик около 10:30 (6:30 мск) в сопровождении нескольких человек в штатском заходит в квартиру в многоэтажном доме, а спустя примерно два часа компания покидает ее. Как рассказал «Ъ-Сибирь» один из лидеров регионального отделения партии, депутат горсовета Красноярска Семен Сендерский, в первой половине дня обыск начался и в кабинете Александра Глискова в региональном парламенте.

В конце дня Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении депутата заксобрания Красноярского края по факту получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). При этом фамилия депутата не была названа. События, которые описаны в деле, произошли с декабря 2016 по май 2017 года. Согласно версии следствия, подозреваемый получил взятку от руководителя госпредприятия Красноярска за «сохранение тем занимаемой должности, последующее покровительство по службе и создание благоприятных условий для деятельности компании». В деле отмечается, что депутат угрожал взяткодателю увольнением.

Размер взятки, которая фигурирует в деле, силовики не называют. По ч. 6 ст. 290 УК РФ она превышает 1 млн руб., а обвиняемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе заксобрания, правоохранительные органы проинформировали парламент региона о задержании депутата.

Уроженец Эвенкии Александр Глисков — один из самых известных красноярских политиков. Юрист по образованию, он в 2006–2013 годах являлся управляющим партнером адвокатского бюро. В 2008 году впервые был избран депутатом красноярского горсовета по списку ЛДПР, а спустя пять лет повторно, но уже в одномандатном округе. В муниципальном парламенте в 2013–2016 годах господин Глисков занимал пост вице-спикера.

Затем политик дважды избирался депутатом краевого заксобрания (впервые — в сентябре 2016-го), где возглавил партийную фракцию. В нее входят четверо депутатов, но один из них — вице-спикер Сергей Натаров — уже почти два года находится под стражей. В декабре 2021 года его задержали в ходе расследований масштабных хищений в ходе северного завоза в город Игарку. Это уголовное дело направлено в суд.

В сентябре 2023 года 50-летний Александр Глисков баллотировался в губернаторы. Тогда он набрал 11,23% голосов, уступив только единороссу Михаилу Котюкову, который и был избран губернатором. Согласно декларации (.pdf), опубликованной на сайте заксобрания, в 2021 году господин Глисков заработал более 3,6 млн руб. Депутату принадлежат половина земельного участка площадью 34 кв. м и половина гаража площадью 25,8 кв. м. В графе сведений о доходах его жены стоит прочерк, собственного жилья и автомобиля, согласно отчетности, у супругов Глисковых нет. В пользовании семьи находится квартира площадью 94 кв. м.

«Причины задержания нам не известны, но мы уверены в правоте и порядочности Александра Александровича и надеемся, что правосудие будет справедливым»,— отреагировал на происшедшее региональный партийный Telegram-канал «Глисков и команда». Помощник Александра Глискова, депутат горсовета Красноярска Роман Крастелев выразил уверенность, что «все будет хорошо». В пресс-службе ЛДПР на запрос «Ъ-Сибирь» не ответили.

«Безусловно, дело в отношении самого яркого оппозиционного политика региона не может не быть политическим. Глисков — фигура в краевом политическом пространстве весомая»,— заметил политический консультант Алексей Аксютенко.

По его мнению, если дело дойдет до суда, то «в Красноярском крае не останется никакой оппозиции». По мнению главы коммуникационного агентства Sibmedia Agency Василия Дамова, судьба регионального отделения ЛДПР, хоть и не сразу, но будет «печальной». «Там много потенциально неплохих политиков, но никто из них, увы, не лидер, а партия без яркого лидера — история без перспективы»,— пояснил он.

Валерий Лавский, Константин Воронов, Новосибирск