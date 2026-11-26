После аварии с бензовозом в Каире погиб 31 человек
Пожар на одной из главных автомагистралей Каира унес жизни как минимум 31 человека, более 20 человек получили ранения, сообщил министр здравоохранения Египта Халед Абдель Гаффар. Его слова передает Euronews. Возгорание произошло после аварии с бензовозом.
Государственные СМИ Египта сообщили, что на дорогу перед грузовиком упал высоковольтный кабель. Водитель потерял управление, машина вылетела через разделительную полосу, опрокинулась и облила топливом соседние автомобили, после чего вспыхнул пожар, передает «Аль-Ахрам». На кадрах из соцсетей видны высокие языки пламени, густой черный дым и несколько сгоревших машин.
По словам министра, к месту происшествия направили 39 машин скорой помощи, пострадавших госпитализировали. Государственный телеканал NMA сообщил, что экстренные службы завершили расчистку дороги и движение транспорта восстановлено. Есть ли среди погибших иностранцы, не уточняется.