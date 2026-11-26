Государственные СМИ Египта сообщили, что на дорогу перед грузовиком упал высоковольтный кабель. Водитель потерял управление, машина вылетела через разделительную полосу, опрокинулась и облила топливом соседние автомобили, после чего вспыхнул пожар, передает «Аль-Ахрам». На кадрах из соцсетей видны высокие языки пламени, густой черный дым и несколько сгоревших машин.