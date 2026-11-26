В ЦБ рассказали о разработке механизма для выявления дропперов банками
Центробанк (ЦБ) разрабатывает механизм, который поможет банкам выявлять карты дропперов и блокировать операции по ним, заявила зампредседателя регулятора Ольга Полякова. Возможные сроки запуска нового механизма она не назвала.
«Мы готовим необходимый механизм, который будет позволять банкам и нам выявлять карты дропов и предотвращать своевременно операции через эти счета»,— рассказала зампред ЦБ на заседании Госдумы (цитата по «РИА Новости»).
Дроппер — это человек, чью банковскую карту используют для транзита или обналичивания похищенных денег. С июля 2025 года для дропперов в России предусмотрена уголовная ответственность. Им может грозить наказание от штрафа до трех лет лишения свободы. В декабре 2025-го ЦБ сообщал, что объем операций по подставным счетам за год упал более чем втрое. С 2026 года регулятор может предоставлять информацию для отказа в зачислении денег, полученных при мошеннических переводах.