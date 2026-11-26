«По всей видимости, имеются в виду попытки киевского режима расширить географию этого конфликта»,— сказал представитель Кремля на брифинге. Такие действия он назвал потенциально очень опасными. Дмитрий Песков указал на военную активность Украины в Средиземном и Балтийском морях. «Это не может не вызывать озабоченность прибрежных государств, и в том числе, скорее всего, и в альянсе в целом, в Североатлантическом альянсе»,— добавил он.