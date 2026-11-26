Песков прокомментировал призыв Трампа избежать эскалации конфликта на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о необходимости предотвратить шаги, которые могут привести к еще большей эскалации конфликта России и Украины. Американский президент, вероятно, имел в виду действия Украины, считает господин Песков.
«По всей видимости, имеются в виду попытки киевского режима расширить географию этого конфликта»,— сказал представитель Кремля на брифинге. Такие действия он назвал потенциально очень опасными. Дмитрий Песков указал на военную активность Украины в Средиземном и Балтийском морях. «Это не может не вызывать озабоченность прибрежных государств, и в том числе, скорее всего, и в альянсе в целом, в Североатлантическом альянсе»,— добавил он.
Переговорный процесс активизировался после встреч делегаций России, Украины и США в Абу-Даби — представители Европы с украинцами и американцами встречались отдельно. Специальный представитель президента США Джаред Кушнер говорил, что Вашингтон смог разработать подход к урегулированию конфликта, который позволит Москве и Киеву «попробовать добиться» мира.