По отстающим кандидатам в ЕС ударят евро
Евросоюз простимулирует отличников евроинтеграции за счет двоечников
В Брюсселе 25 ноября прошел саммит ЕС—Балканы, на котором Евросоюз подтвердил готовность принять в свои ряды все балканские государства, но только после выполнения ими домашних заданий по реформам. Впервые в процессе расширения союза его руководство решило еще активнее стимулировать отличников евроинтеграции, перераспределив предназначенные кандидатам средства от отстающих передовикам. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.
На завершившийся вечером 25 ноября в Брюсселе ежегодный саммит ЕС—Балканы председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собрали лидеров пяти из шести балканских государств. Отсутствовал только и. о. президента Сербии Александр Чупич, который сослался на огромную загруженность в связи с формированием новой власти в стране. Причину лидеры ЕС сочли уважительной и пообещали пообщаться с сербским руководителем отдельно.
В принятой на саммите декларации Евросоюз в очередной раз пообещал принять все балканские государства в свои ряды — правда, только после выполнения ими домашних заданий по проведению реформ. А вот с этим дела обстоят пока не совсем так, как хотелось бы ЕС.
К передовикам евроинтеграции в Брюсселе в последнее время однозначно относят только Черногорию и Албанию. Первая рассчитывает стать членом ЕС уже в 2028 году, вторая — в 2030-м. И в самом Евросоюзе, где твердо пообещали реанимировать процесс расширения за время мандата нынешнего состава Еврокомиссии, истекающего в 2029 году, стараются этому всячески содействовать, форсируя завершение переговоров с этими кандидатами и закрывая порой глаза на их отдельные недоработки.
С другими балканскими подопечными ЕС — ситуация похуже. Движение Сербии в сторону Евросоюза в последние годы, по оценке Брюсселя, практически остановилось, евроинтеграция Боснии и Герцеговины пребывает в застое из-за нефункциональности этого расколотого государства, а Косово пока даже не может получить официального статуса кандидата в ЕС. Прогресс Северной Македонии в Брюсселе замечают, но пока не считают его достаточно впечатляющим.
Видимо, чтобы исправить ситуацию, руководство ЕС сочло необходимым скорректировать подход к балканским претендентам на вступление. На нынешнем саммите, пожалуй, впервые в процессе расширения ЕС его руководство решило перейти к еще более активному финансовому стимулированию отличников евроинтеграции, перераспределив предназначенные кандидатам средства — от отстающих передовикам.
Идею озвучила на саммите Урсула фон дер Ляйен. «Мы крайне заинтересованы, чтобы предусмотренные планом роста ЕС для Балкан средства (€6 млрд, 2 млрд из которых выделяются безвозмездно, 4 млрд — в виде льготных кредитов.— “Ъ”) были использованы,— объявила глава Еврокомиссии.— Поэтому мы планируем перенаправить значительные средства трем странам, которые достигли наибольшего прогресса».
Хотя ни одну из конкретных стран Урсула фон дер Ляйен не назвала, источники в ЕС дают понять, что дополнительные средства получат Черногория, Албания и Северная Македония. Им перераспределят часть денег, выделенных первоначально планом роста Сербии, Боснии и Косово, которые, как считают в Брюсселе, не выполнили задания по реформам.
Точные суммы, которые перейдут от отстающих передовикам евроинтеграции, пока не называются. Главное, что решение принято и прецедент создан, что позволит руководству ЕС использовать такую практику и в дальнейшем.
Отсутствовавшему на саммите в Брюсселе и. о. президента Сербии Александру Чупичу нарекания руководства ЕС выслушивать не пришлось. Но зато не пришлось ему и поддерживать принятую на саммите декларацию, которая содержит ряд не особо приемлемых для Белграда позиций. В документе указывается, что «всякое возвеличивание военных преступников, отрицание геноцида и исторический ревизионизм противоречат основным европейским ценностям» — прямой отсыл к недавним торжественным похоронам в Белграде генерала Ратко Младича. Требует декларация и приведения политики кандидатов в строгое соответствие с курсом ЕС, включая и присоединение к санкциям. С учетом позиции многих сербов по этим вопросам возможность «по уважительным причинам» пропустить брюссельский саммит оказалась для и. о. сербского президента весьма кстати.