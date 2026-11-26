К передовикам евроинтеграции в Брюсселе в последнее время однозначно относят только Черногорию и Албанию. Первая рассчитывает стать членом ЕС уже в 2028 году, вторая — в 2030-м. И в самом Евросоюзе, где твердо пообещали реанимировать процесс расширения за время мандата нынешнего состава Еврокомиссии, истекающего в 2029 году, стараются этому всячески содействовать, форсируя завершение переговоров с этими кандидатами и закрывая порой глаза на их отдельные недоработки.