Как рассказал “Ъ” адвокат Ольги Гольцевой Андрей Гривцов, его подзащитная страдает множеством заболеваний, а также является матерью-одиночкой. «Всего у нее четверо детей, двое из которых — несовершеннолетние, а один, малолетний, является инвалидом»,— сказал защитник. Он добавил, что об отсрочке исполнения приговора просила и вторая подсудимая. У Алисы Волховой имеется двое несовершеннолетних детей. «Мы благодарны представителям потерпевшей, которые поддержали нашу просьбу»,— сказал адвокат.