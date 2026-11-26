Дети смягчили приговор
Адвокату и юристу, обманувшим Матерь Бложью, предоставили отсрочку исполнения наказания
Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд смягчил приговор адвокату Алисе Волховой и налоговому юристу Ольге Гольцевой, осужденным на четыре годам колонии общего режима каждая за хищение 41 млн руб. у блогера Александры Митрошиной, более известной как Матерь Бложья. Апелляционный суд представил обеим осужденным отсрочку исполнения приговора до достижения их детьми 14-летнего возраста.
Как рассказал “Ъ” адвокат Ольги Гольцевой Андрей Гривцов, его подзащитная страдает множеством заболеваний, а также является матерью-одиночкой. «Всего у нее четверо детей, двое из которых — несовершеннолетние, а один, малолетний, является инвалидом»,— сказал защитник. Он добавил, что об отсрочке исполнения приговора просила и вторая подсудимая. У Алисы Волховой имеется двое несовершеннолетних детей. «Мы благодарны представителям потерпевшей, которые поддержали нашу просьбу»,— сказал адвокат.
О том, что адвокат Волхова и налоговый юрист Гольцева похитили у нее внушительную сумму, Александра Митрошина рассказала, когда правоохранители расследовали ее уголовное дело. Первоначально блогера обвиняли в уклонении от уплаты налогов на сумму 172 млн руб. (ч. 2 ст. 198 УК РФ), однако дело в этой части было прекращено еще на стадии следствия.
По словам госпожи Митрошиной, именно в тот период, в 2024 году, юристы и убедили передать им в общей сложности более 68 млн руб.
В частности, для того чтобы избежать принудительного списания средств налоговиками, а также вычеркнуть госпожу Митрошину из несуществующих черных списков Интерпола и администрации президента РФ.
Еще более 12 млн руб. блогер отдала, чтобы оформить паспорт гражданки Республики Вануату — тихоокеанского государства в Меланезии, расположенного в южной части Тихого океана. Часть средств была переведена на счет ИП Волховой в качестве оплаты за предоставление услуг медиации.
Следствие сочло доказанным хищение лишь 41 млн руб. Ольга Гольцева признала вину полностью, а Алиса Волхова — частично. Савеловский суд Москвы 12 августа счел доказанной вину обеих фигуранток в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), арестовав находившихся под домашним арестом подсудимых в зале суда. До вынесения приговора обе выплатили Митрошиной в счет причинения ущерба лишь около 200 тыс. руб. Защитник Гольцевой заверил “Ъ”, что как только его подзащитная вернется к работе, то будет стараться всеми силами загладить причиненный потерпевшей ущерб.
Сама госпожа Митрошина 18 июня этого года была осуждена Тверским судом Москвы на три года лишения свободы условно за легализацию преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) на сумму более 115 млн руб. с конфискацией имущества на эту сумму. Обвинение обжаловало приговор как чрезмерно мягкий. Также оспорила приговор и Александра Митрошина.