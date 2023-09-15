Детям — тетрадку, взрослым — кружку

Руководство ЛДПР по главе со своим лидером Леонидом Слуцким в пятницу встретилось в Думе с региональными и муниципальными депутатами, избранными на прошлой неделе от их партии. Федеральные политики напутствовали своих региональных коллег и давали им советы по работе с населением: каждый посетивший отделение партии не должен уходить из него без сувенира. Сами избранные депутаты поначалу просто восхищались своим лидером, а потом, осмелев, стали излагать просьбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Встречу открыл куратор региональных кампаний ЛДПР Владимир Кошелев, сообщивший, что в этот избирательный цикл от либерал-демократов избралось 646 депутатов различных уровней. Он отдельно порадовался приросту представителей ЛДПР в муниципалитетах: они общаются с избирателями «на земле» и являются «фундаментом партии». «У нас иногда голова росла, а ножки были тоненькие и слабенькие. Сейчас у вас есть уникальный исторический шанс: партия обращает на вас самое большое внимание»,— воодушевлял новоизбранных коллег господин Кошелев.

Сенатор Елена Афанасьева обратила внимание на работу районных координаторов, многие из которых «занимают позицию страусов», войдя в территориальные избирательные комиссии. «Наши районные координаторы должны быть теми, кто поведет в бой всю свою районную организацию. Если не идет в бой — ищите нового боевого координатора»,— призвала госпожа Афанасьева. Также она поздравила «девчонок», которыми «прирастает брутальная мужская партия», и призвала их «затянуть всю женскую повестку на ЛДПР». Сенатор рассказала, что в конце ноября партия проведет большое женское совещание» и этот вопрос предварительно согласован с Леонидом Слуцким.

Также Елена Афанасьева поучила депутатов азам работы с населением, которое нужно не забывать одаривать партийными сувенирами: «Если к вам пришел ребенок, для него всегда должна быть линейка и тетрадка ЛДПР, для взрослых — чай и кружка».

Наконец, сенатор затронула еще одну важную тему — партийных взносов, поскольку госфинансирования, положенного партии по итогам выборов, не хватает. «Давайте будем формировать фонды. Денег никогда не хватает. Их не хватало при Владимире Вольфовиче (Жириновском, основателе ЛДПР.— “Ъ”), и всегда мы изыскивали дополнительные средства, их не хватает при Леониде Эдуардовиче (Слуцком.— “Ъ”)».

Заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР Владимир Костин также поднял финансовую тему, но в ином ключе. «Вы столкнетесь с тем, что люди часто будут просить у вас денег. Не пытайтесь подменить собой государство, раздавая деньги всем нуждающимся. Используйте все механизмы, которые есть у вас как у депутата. Ваша функция — наладить работу государственного механизма, если он где-то сбился»,— объяснил господин Костин.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий пришел на встречу час спустя после ее начала. Он поздравил депутатов с избранием от «стержневой партии в сегодняшней партийной архитектуре России».

«Вы выполнили то, о чем мечтал и завещал нам великий наш основатель Владимир Вольфович Жириновский, который силой интеллекта мог заглянуть в будущее. Он всегда мечтал, чтобы ЛДПР стала второй политической силой в России, и сегодня мы к этому стремительно движемся»,— бодро сообщил господин Слуцкий.

Он дал депутатам задание: провести мониторинг на предмет готовности к учебному году. Сам же господин Слуцкий пообещал создать ситуативный центр ЛДПР для обращений граждан в каждом регионе по проблемам школ. Также, по его словам, в партии скоро появится новая конструкция — региональные палаты депутатов ЛДПР.

Затем депутатам предложили задавать вопросы. Поначалу они стеснялись, предпочитая в своих выступлениях хвалить лидера. Так, депутат совета депутатов Калиновского сельского поселения Таиса Мукаева сказала, что региональное отделение в Чечне появилось только в прошлом году и партийцы «физически не смогли ознакомить население с уставом и программой ЛДПР», но избиратели проголосовали за партию «благодаря личному авторитету Леонида Слуцкого». «Я действительно не чужой в Чеченской Республике»,— охотно принял комплимент господин Слуцкий, отметив, что проводил там много времени и у него сложились «братские отношения» с главой Чечни Рамзаном Кадыровым».

Депутат белгородского городского совета Евгений Дремов поинтересовался у господина Слуцкого: «Как вам удается все успевать и быть в такой хорошей форме?»

Также он подарил лидеру ЛДПР нашивки с надписью «Белгородская область». Явно польщенный Леонид Слуцкий ответил, что встречи с представителями регионов «превращаются в "Поле чудес"». «Как у меня получается? Надо просто меньше переживать, что упадешь, сломаешься. Не упадешь и не сломаешься. Надо больше юношеского задора, который сейчас свойствен ЛДПР»,— делился секретами либерал-демократ.

Затем гости осмелели и стали уже не только хвалить, но и просить. Так, депутат совета депутатов Рассказовского муниципального округа Тамбовской области Валерий Коротеев попросил выделить региональному отделению агитавтобус и куратора из числа депутатов Думы. «Мы вам агитавтобус, а вы подумайте, как укрепить отделение»,— предложил господин Слуцкий.

Депутат совета народных депутатов Павловского муниципального района Воронежской области Евгений Коковин, представившийся бизнесменом, пожаловался на «удручающее» состояние помещения для приема граждан. «Вы же бизнесмен,— пристыдил его Владимир Кошелев.— Я лично реготделение сам за свой счет восстанавливал, не бегал ни в партию, никуда».

Леонид Слуцкий призвал обращаться в партию, «когда исчерпаете свои собственные возможности».

Глава Янишпольского сельского поселения Кондопожского района Республики Карелия Михаил Ермаков сказал, что на его территории либерал-демократы «дали хорошую пощечину единороссам», несмотря на то что на избирателей, по его словам, оказывалось давление. Однако в связи с этим он опасался, что в его селе «могут устроить показательную порку». Господин Слуцкий пообещал этого не допустить и поговорить с губернатором.

Напоследок лидер партии призвал депутатов «не интриговать», поскольку «ЛДПР отрицает интриги», а также пожелал всем «здоровья удачи и любви». После чего новоизбранные депутаты отправились фотографироваться на фоне российского герба и надписи «Государственная Дума».

Ксения Веретенникова