Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Оппозиция обещает не сдавать Москву

Партии начали подготовку к выборам в Мосгордуму-2024

До выборов в Мосгордуму (МГД) остается меньше года, и оппозиционные партии, которым по итогам предыдущей кампании удалось почти втрое увеличить свое представительство, уже начали к ним готовиться. КПРФ, получившая в 2019 году 13 из 45 мандатов, надеется и в 2024-м сохранить свои позиции, но при этом будет тщательнее подходить к подбору кандидатов. «Справедливая Россия — За правду» начала подготовку еще год назад и уже представила часть кандидатов. «Яблоко» (пять депутатов во фракции) рассчитывает повторить результат, хотя и опасается проблем со сбором подписей. ЛДПР, не сумевшая в 2019-м пройти в столичный парламент, намерена создать там свою фракцию. А «Новые люди», для которых это будут первые выборы в МГД, о конкретных прогнозах говорить пока не готовы, но уверены, что фракция у них точно будет.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Очередные выборы в МГД должны пройти в сентябре 2024 года: 45 депутатов будут избраны только по одномандатным округам. Напомним, что кампания 2019 года сопровождалась массовыми протестами, поводом для которых стал недопуск ряда кандидатов к участию в выборах. Оппозиции тем не менее удалось увеличить свое представительство относительно предыдущего состава МГД почти втрое: с семи до 19 депутатов.

Лучший результат среди оппозиционных партий в 2019 году был у КПРФ: коммунисты получили 13 мандатов — почти втрое больше, чем в предыдущем созыве (пять мандатов). Впрочем, за четыре года часть кресел Компартия потеряла: мандат скончавшегося Николая Губенко на довыборах выиграл «яблочник» Владимир Рыжков, а отбывающего условный срок Олега Шереметьева сменила представительница «Единой России» Елена Кац. Кроме того, Елену Шувалову, Дмитрия Локтева и Евгения Ступина (в 2023 году включен Минюстом в реестр иноагентов) коммунисты сами исключили из партии и фракции по различным причинам. Не удалось сохранить КПРФ и должность заместителя председателя МГД: после смерти господина Губенко новым зампредом избрали не входящего ни в одну фракцию журналиста ВГТРК Андрея Медведева.

Столичное отделение КПРФ уже начало подготовку к новым выборам в Мосгордуму, рассказал “Ъ” его руководитель и глава фракции КПРФ в МГД Николай Зубрилин. «У нас уже есть предварительный список кандидатов, и отбор будет очень жестким по сравнению с прошлым разом»,— отметил коммунист. По его словам, недавние выборы мэра Москвы помогли партийцам провести «ревизию городского хозяйства», результаты которой будут использованы и в предстоящей парламентской кампании. Свои позиции в следующем созыве КПРФ намерена как минимум сохранить, но при условии, что выборы пройдут без фальсификаций, резюмировал господин Зубрилин.

По три мандата по итогам выборов-2019 получили партии «Яблоко» и «Справедливая Россия» (после выборов к «яблочникам» присоединилась самовыдвиженка Дарья Беседина, внесенная в 2023 году в реестр иноагентов). Лидер столичного отделения «Справедливой России — За правду» (СРЗП) и экс-кандидат в мэры Москвы Дмитрий Гусев сообщил “Ъ”, что подготовка к выборам в МГД началась еще в 2022 году с муниципальной кампании, на которой были опробованы «некоторые идеи». А прошедшие выборы мэра стали для справороссов главной площадкой, подчеркнул господин Гусев: «Мы единственная партия, у которой за мэрскую кампанию выполнена предвыборная программа, и наш "купол безопасности" строится быстрыми темпами». Кроме того, СРЗП единственная из всех партий во время кампании по выборам мэра представила шесть будущих кандидатов в Мосгордуму, добавил Дмитрий Гусев. Напомним, это общественники Инна Гориславцева и Георгий Федоров, писатель Константин Крохмаль, муниципальный депутат Илья Свиридов, экс-кандидат в мундепы Алексей Кременсков и председатель отделения партии на юго-западе Москвы Елена Ямщикова. Остальных кандидатов господин Гусев пообещал представить в ближайшее время.

Руководитель фракции «Яблоко» в МГД и зампред столичной партячейки Максим Круглов заявил “Ъ”, что партия обязательно примет участие в следующих московских выборах. «Как минимум мы рассчитываем сохранить нынешний численный состав фракции — пять депутатов. Однако для участия в выборах нам нужно собирать подписи, и это, как всегда, будет запретительным барьером для регистрации оппозиционных кандидатов»,— считает господин Круглов. Отметим, что именно трудностями со сбором подписей летом обосновал свой отказ от участия в прошедших выборах мэра депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, пояснив, что антивоенная позиция партии не позволит ему преодолеть муниципальный фильтр. Тем не менее Максим Круглов пообещал, что в ходе кампании-2024 «Яблоко» снова будет говорить о необходимости мира: «Для нас это принципиальная тема».

ЛДПР в действующий созыв МГД в 2019 году не прошла, хотя в предыдущем созыве у нее был там один депутат. Но на выборах-2024 партия намерена взять пять мандатов, заявил “Ъ” лидер ее московского отделения Дмитрий Кошлаков-Крестовский. По его словам, подготовку к предстоящей кампании либерал-демократы тоже начали с муниципальных выборов-2022. Напомним, тогда ЛДПР улучшила свой результат по сравнению с предыдущими выборами и получила 11 мест в райсоветах против четырех в 2017 году. «Сейчас утверждаются концепция кампании и предварительные списки кандидатов во всех избирательных округах Москвы»,— добавил господин Кошлаков-Крестовский.

В 2024 году участие в выборах в столичный парламент впервые примет партия «Новые люди», которой в 2019 году еще не существовало. Прошедшие выборы мэра, на которых вице-спикер Госдумы Владислав Даванков занял четвертое место, в партии считают «хорошей базой для следующего избирательного цикла», сообщила “Ъ” руководитель столичного отделения «Новых людей» Анна Дробот: «За время кампании наша команда выросла в два с половиной раза по сравнению с муниципальными выборами 2022 года: в работу включились 2,5 тыс. человек, и сейчас мы заняты разработкой процедуры отбора 45 самых достойных кандидатов по каждому округу МГД». Сейчас «Новые люди» занимаются «приземлением» мэрской программы господина Даванкова в одномандатные городские округа, отметила госпожа Дробот. «Москва разная, каждый район как отдельный город, предстоит большая работа. О конкретном результате говорить пока сложно. Но мы уверены, что фракция в МГД у нас будет»,— резюмировала глава отделения.

Елена Рожкова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...