Оппозиция обещает не сдавать Москву

До выборов в Мосгордуму (МГД) остается меньше года, и оппозиционные партии, которым по итогам предыдущей кампании удалось почти втрое увеличить свое представительство, уже начали к ним готовиться. КПРФ, получившая в 2019 году 13 из 45 мандатов, надеется и в 2024-м сохранить свои позиции, но при этом будет тщательнее подходить к подбору кандидатов. «Справедливая Россия — За правду» начала подготовку еще год назад и уже представила часть кандидатов. «Яблоко» (пять депутатов во фракции) рассчитывает повторить результат, хотя и опасается проблем со сбором подписей. ЛДПР, не сумевшая в 2019-м пройти в столичный парламент, намерена создать там свою фракцию. А «Новые люди», для которых это будут первые выборы в МГД, о конкретных прогнозах говорить пока не готовы, но уверены, что фракция у них точно будет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Очередные выборы в МГД должны пройти в сентябре 2024 года: 45 депутатов будут избраны только по одномандатным округам. Напомним, что кампания 2019 года сопровождалась массовыми протестами, поводом для которых стал недопуск ряда кандидатов к участию в выборах. Оппозиции тем не менее удалось увеличить свое представительство относительно предыдущего состава МГД почти втрое: с семи до 19 депутатов.

Лучший результат среди оппозиционных партий в 2019 году был у КПРФ: коммунисты получили 13 мандатов — почти втрое больше, чем в предыдущем созыве (пять мандатов). Впрочем, за четыре года часть кресел Компартия потеряла: мандат скончавшегося Николая Губенко на довыборах выиграл «яблочник» Владимир Рыжков, а отбывающего условный срок Олега Шереметьева сменила представительница «Единой России» Елена Кац. Кроме того, Елену Шувалову, Дмитрия Локтева и Евгения Ступина (в 2023 году включен Минюстом в реестр иноагентов) коммунисты сами исключили из партии и фракции по различным причинам. Не удалось сохранить КПРФ и должность заместителя председателя МГД: после смерти господина Губенко новым зампредом избрали не входящего ни в одну фракцию журналиста ВГТРК Андрея Медведева.

Столичное отделение КПРФ уже начало подготовку к новым выборам в Мосгордуму, рассказал “Ъ” его руководитель и глава фракции КПРФ в МГД Николай Зубрилин. «У нас уже есть предварительный список кандидатов, и отбор будет очень жестким по сравнению с прошлым разом»,— отметил коммунист. По его словам, недавние выборы мэра Москвы помогли партийцам провести «ревизию городского хозяйства», результаты которой будут использованы и в предстоящей парламентской кампании. Свои позиции в следующем созыве КПРФ намерена как минимум сохранить, но при условии, что выборы пройдут без фальсификаций, резюмировал господин Зубрилин.

По три мандата по итогам выборов-2019 получили партии «Яблоко» и «Справедливая Россия» (после выборов к «яблочникам» присоединилась самовыдвиженка Дарья Беседина, внесенная в 2023 году в реестр иноагентов). Лидер столичного отделения «Справедливой России — За правду» (СРЗП) и экс-кандидат в мэры Москвы Дмитрий Гусев сообщил “Ъ”, что подготовка к выборам в МГД началась еще в 2022 году с муниципальной кампании, на которой были опробованы «некоторые идеи». А прошедшие выборы мэра стали для справороссов главной площадкой, подчеркнул господин Гусев: «Мы единственная партия, у которой за мэрскую кампанию выполнена предвыборная программа, и наш "купол безопасности" строится быстрыми темпами». Кроме того, СРЗП единственная из всех партий во время кампании по выборам мэра представила шесть будущих кандидатов в Мосгордуму, добавил Дмитрий Гусев. Напомним, это общественники Инна Гориславцева и Георгий Федоров, писатель Константин Крохмаль, муниципальный депутат Илья Свиридов, экс-кандидат в мундепы Алексей Кременсков и председатель отделения партии на юго-западе Москвы Елена Ямщикова. Остальных кандидатов господин Гусев пообещал представить в ближайшее время.

Руководитель фракции «Яблоко» в МГД и зампред столичной партячейки Максим Круглов заявил “Ъ”, что партия обязательно примет участие в следующих московских выборах. «Как минимум мы рассчитываем сохранить нынешний численный состав фракции — пять депутатов. Однако для участия в выборах нам нужно собирать подписи, и это, как всегда, будет запретительным барьером для регистрации оппозиционных кандидатов»,— считает господин Круглов. Отметим, что именно трудностями со сбором подписей летом обосновал свой отказ от участия в прошедших выборах мэра депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, пояснив, что антивоенная позиция партии не позволит ему преодолеть муниципальный фильтр. Тем не менее Максим Круглов пообещал, что в ходе кампании-2024 «Яблоко» снова будет говорить о необходимости мира: «Для нас это принципиальная тема».

ЛДПР в действующий созыв МГД в 2019 году не прошла, хотя в предыдущем созыве у нее был там один депутат. Но на выборах-2024 партия намерена взять пять мандатов, заявил “Ъ” лидер ее московского отделения Дмитрий Кошлаков-Крестовский. По его словам, подготовку к предстоящей кампании либерал-демократы тоже начали с муниципальных выборов-2022. Напомним, тогда ЛДПР улучшила свой результат по сравнению с предыдущими выборами и получила 11 мест в райсоветах против четырех в 2017 году. «Сейчас утверждаются концепция кампании и предварительные списки кандидатов во всех избирательных округах Москвы»,— добавил господин Кошлаков-Крестовский.

В 2024 году участие в выборах в столичный парламент впервые примет партия «Новые люди», которой в 2019 году еще не существовало. Прошедшие выборы мэра, на которых вице-спикер Госдумы Владислав Даванков занял четвертое место, в партии считают «хорошей базой для следующего избирательного цикла», сообщила “Ъ” руководитель столичного отделения «Новых людей» Анна Дробот: «За время кампании наша команда выросла в два с половиной раза по сравнению с муниципальными выборами 2022 года: в работу включились 2,5 тыс. человек, и сейчас мы заняты разработкой процедуры отбора 45 самых достойных кандидатов по каждому округу МГД». Сейчас «Новые люди» занимаются «приземлением» мэрской программы господина Даванкова в одномандатные городские округа, отметила госпожа Дробот. «Москва разная, каждый район как отдельный город, предстоит большая работа. О конкретном результате говорить пока сложно. Но мы уверены, что фракция в МГД у нас будет»,— резюмировала глава отделения.

Елена Рожкова