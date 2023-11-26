МИД Турции: контактная группа по Газе проведет переговоры в Испании 26–27 ноября

Контактная группа, созданная при сотрудничестве семи стран для урегулирования ситуации в секторе Газа, проведет переговоры с главой министерства иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбаресом 26–27 ноября. Об этом сообщил МИД Турции.

«26–27 ноября 2023 года министр Хакан Фидан посетит Барселону для участия в восьмом региональном форуме Средиземноморского союза (UfM). В качестве единственного пункта повестки дня на форуме будет обсуждаться гуманитарный кризис в Газе и ситуация в регионе»,— говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости».

Война Израиля с палестинским радикальным движением «Хамас», которое контролирует сектор Газа, началась 7 октября. Контактная группа по сектору Газа была создана по итогам саммита Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств, который прошел 11 ноября в Эр-Рияде. В группу вошли министры иностранных дел Турции, Саудовской Аравии, Иордании, Египта, Индонезии, Нигерии и Палестины.

В рамках дипломатического тура, направленного на завершение боевых действий в секторе Газа, министры уже посетили Китай. 21 ноября сообщалось о переговорах в Москве, а затем — Лондоне и Париже.

Подробнее о военном конфликте — в публикации «Ъ» «Израиль и "Хамас" совершили обменный маневр».

Лусине Баласян