Контактная группа по сектору Газа 21 ноября проведет переговоры в Москве

Контактная группа, созданная при сотрудничестве семи стран для урегулирования ситуации в секторе Газа, проведет переговоры в Москве сегодня, 21 ноября. Об этом сообщил Хакан Фидан, министр иностранных дел Турции, которая также является участником группы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как уточняет агентство Anadolu, контактная группа по сектору Газа была создана по итогам саммита Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств, который прошел 11 ноября в Эр-Рияде. В группу вошли министры иностранных дел Турции, Саудовской Аравии, Иордании, Египта, Индонезии, Нигерии и Палестины.

По словам Хакана Фидана, в рамках дипломатического тура, направленного на завершение боевых действий в секторе Газа, министры уже посетили Китай. Сегодня, 21 ноября, группа планирует провести переговоры в Москве. ТАСС со ссылкой на дипломатический источник пишет, что все члены делегации уже прибыли в российскую столицу. Предполагается, что они встретятся с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Ожидается, что 22 ноября министры иностранных дел семи стран посетят Лондон, где встретятся с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, а также Париж для переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Война Израиля с палестинским радикальным движением «Хамас», которое контролирует сектор Газа, началась 7 октября. Со стороны Израиля с начала боевых действий, по последним данным, погибли свыше 1,4 тыс. человек, около 250 человек были взяты в заложники. Минздрав сектора Газа сообщал о 13 тыс. погибших.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Над Газой не рассеивается туман войны».

Милена Костерева