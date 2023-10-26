«Надо будет взрывать стены, а не мосты строить»

В четверг главы МИДов и эксперты из более чем 30 стран собрались в Минске, чтобы обсудить вопросы евразийской безопасности. Заявленная цель двухдневного форума — приблизить мир к созданию «устойчивой системы равной и неделимой безопасности». Однако, как дал понять участвовавший в конференции глава МИД РФ Сергей Лавров, пока перспективы «строительства мостов» с Западом не особо прослеживаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: РИА Новости Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: РИА Новости

«Сердечно приветствую вас в Беларуси. Дружелюбной и мирной стране» — с этих слов началось послание Александра Лукашенко участникам конференции по безопасности, стартовавшей в четверг утром. При этом из послания президента Белоруссии следовало, что дружелюбие и миролюбивость характерны, увы, не для всех. Господин Лукашенко, в частности, выразил озабоченность в связи с «вызовами и угрозами» в сфере безопасности на Евразийском континенте.

Среди прочего Александр Лукашенко заявил, что «сложную задачу по недопущению войн и вооруженных конфликтов должны решать люди доброй воли во всех странах и на всех континентах». При этом в ходе двухстороннего общения с главой МИД РФ Сергеем Лавровым белорусский лидер подчеркнул, что Москва и Минск «сегодня немало делают для того, чтобы удержать не только Европу, но и мир от скатывания к самой опасной черте».

Двухдневная конференция «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире» проходит в Минске в период председательства Белоруссии в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Как сообщил накануне форума пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, всего в конференции примут участие около 300 человек, среди которых 180 иностранцев.

В числе участников пленарного заседания высокого уровня — Сергей Лавров, генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, заместитель генсекретаря ШОС Григорий Логвинов, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Среди гостей — эксперты из стран СНГ, Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки.

Заявлены были даже участники из США и стран ЕС. Например, бывший сенатор штата Виргиния, полковник ВС США в отставке Ричард Блэк, которого любят цитировать российские информагентства. Он, например, считает, что конфликт на Украине развязали ЦРУ и МИ-6, на Западе «происходит отход от понятия свободы слова», а «американскому населению пытаются промыть мозги» насчет роли «русской цивилизации». Или, например, французский политолог Роман Бессоне, утверждающий, что «на Западе нет мужественных лидеров» — в отличие от Востока, где есть Александр Лукашенко, Владимир Путин и Нарендра Моди.

В марте замминистра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич, выступая на сессии Конференции по разоружению на площадке ООН в Женеве, сообщил о подготовке форума в Минске и выразил надежду, что грядущие дискуссии приблизят мир к созданию «устойчивой системы равной и неделимой безопасности с определенными индивидуальными и коллективными гарантиями». Тогда же он заявил: «Возможно, миру нужны новые неожиданные гаранты безопасности, асимметричные альянсы и инициативы, которые позволили бы не допустить глобального разрушительного конфликта». Претендует ли его страна на роль такого гаранта, господин Амбразевич не уточнил.

Как считает директор Совета по международным отношениям «Минский диалог» Евгений Прейгерман, Минск вновь присматривается к роли «консолидатора евразийского сообщества». «И это неудивительно.

Достаточно посмотреть на карту Белоруссии, и становится понятно, что любая напряженность может вылиться в совершенно непредсказуемое, крайне негативное для республики развитие событий,— пояснил эксперт в разговоре с “Ъ”.— Есть интерес этому противостоять».

В Минске дают понять, что конференция — это своеобразная попытка навести мосты между разными частями Евразии и объединить на одной площадке страны, диалог между которыми за последние годы или потерял в качестве, или вовсе сошел на нет. При этом в беседе с «Ъ» пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил: «Мы реалисты, мы прекрасно понимаем, что не удастся за счет одной конференции придумать модель архитектуры евразийской безопасности. Если будут намечены хотя бы какие-то тренды, элементы, это уже будет хорошо». «Мы действительно определенное время не осуществляли таких попыток,— признал он.— Сейчас наступил момент совершенно острый, когда такая возможность у нас появилась».

При этом Анатолий Глаз указал на то, что при организации мероприятия была поставлена задача избежать конфликтов и обвинений какой-либо из сторон.

Впрочем, эта цель, похоже, была достигнута не до конца. Выступая на пленарном заседании, Сергей Лавров многократно обвинил Запад в разрушении системы европейской безопасности. «Руками Запада в Европе разрушена система доверия и контроля над вооружениями»,— заявил глава внешнеполитического ведомства, отметив, что повышенные стратегические риски создаются вследствие передового базирования американского ядерного оружия в ряде европейских стран. «Западных геополитических инженеров, потерявших, судя по всему, какую-либо связь с реальностью и возомнивших себя наместниками Господа Бога на земле, не смущает, что своими действиями они растоптали взятые на себя на высшем уровне, в том числе и в ОБСЕ, обязательства соблюдать принцип равной неделимой безопасности, не укреплять свою безопасность за чужой счет, не допускать доминирования в Европе какой-либо страны и организации»,— обрушился он с критикой.

Закончил Сергей Лавров на том, что Запад стремится «нанести России стратегическое поражение на поле боя» и намерен «впоследствии сколотить некую новую европейскую архитектуру, но уже без России и без Беларуси».

Об угрозах безопасности говорили в четверг все гости высокого уровня. Между тем, в то время как Сергей Лавров посвятил свою речь обвинениям Запада, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, выбирая более сдержанные формулировки, говорил о необходимости возобновить «цивилизованный диалог» между Западом и Востоком. «Мы должны удостовериться, что вместо идеологизированного и политизированного диалога, который невозможен, мы вернемся к общению, основанному на взаимоуважении, рациональности и здравом смысле»,— подчеркнул дипломат.

В ходе короткого общения с журналистами после встречи с Александром Лукашенко во Дворце независимости венгерский министр особо подчеркнул важность сохранения диалога в условиях российско-украинского конфликта. «Венгрия является соседом Украины, поэтому мы каждый день сталкиваемся с драматическими последствиями войны,— напомнил Петер Сийярто.— Мы не хотим, чтобы больше людей умирало в этой войне. Мы не хотим, чтобы были дальнейшие разрушения. Мы, венгры, хотим мира. И мы знаем, что к миру приведут мирные переговоры». По словам венгерского министра, именно по этой причине Будапешт «всегда будет сохранять каналы общения».

«Если мы закроем каналы общения, мы откажемся от надежды на мир»,— заключил господин Сийярто, выразив надежду на то, что наступит время, когда «евразийское сотрудничество снова станет реальностью».

По мнению Евгения Прейгермана, «хотя позиция Венгрии вызывает публичное отторжение у многих ее союзников и по ЕС, и по НАТО, именно Венгрия остается тем мостиком (соединяющим Россию и Белоруссию с Западной Европой.— “Ъ”), который держится и вроде как не собирается падать».

Отвечая на вопрос «Ъ» о том, сохраняется ли у Белоруссии потенциал посредника в отношениях между Россией и Европой, эксперт отметил: «У Минска сохраняется чуть больше возможностей в отношениях с Западом, когда речь идет о переводе каких-либо тем в практическое русло». И подытожил: «Но для того, чтобы эти каналы задействовать, нужно еще хорошо поработать — как самому Минску, так и Москве, если она хочет этот канал использовать».

Судя по высказываниям Сергея Лаврова, однако, Москва в этом не слишком заинтересована. «Я бы не сказал, что эта конференция должна каким-то образом озираться на ту часть Евразии, которая называется Европой»,— сказал глава МИД РФ, отвечая на вопрос «Ъ». А затем и вовсе отрезал: «Мосты туда не нужны. Если уж когда-то до этого дойдет — это пока не просматривается,— там надо будет взрывать стены, а не мосты строить».

Анастасия Домбицкая, Минск