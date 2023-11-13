Скопье ломают

Крупнейшее в мире региональное объединение — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) — подвергается самому серьезному испытанию за все время своего существования. В ближайшие три недели 57 ее странам-участницам предстоит попытаться разрешить сразу несколько острых противоречий, так или иначе связанных с конфликтом между Россией и Западом. Без урегулирования разногласий дальнейшее существование ОБСЕ повиснет на волоске. В МИД РФ “Ъ” сказали, что «вопрос ее будущего открыт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Если странам—участницам ОБСЕ не удастся хотя бы отчасти сгладить противоречия, организация может уже в этом году прекратить свое существование

Фото: Heinz-Peter Bader / AP Если странам—участницам ОБСЕ не удастся хотя бы отчасти сгладить противоречия, организация может уже в этом году прекратить свое существование

Фото: Heinz-Peter Bader / AP

«Железобетонный аргумент»

Министерская встреча ОБСЕ пройдет в столице председательствующей сейчас в организации Северной Македонии 30 ноября — 1 декабря. Но договориться о возможных путях разрешения острых противоречий дипломаты пытаются заранее, иначе заседание министров может стать провальным.

При этом один из наиболее спорных пунктов связан непосредственно с самой встречей, а именно уровнем представленности России на ней.

Заседание министерское, а значит, российскую делегацию должен возглавить министр иностранных дел Сергей Лавров.

Но год назад власти Польши, которая в 2022-м председательствовала в ОБСЕ, отказали ему в участии в заседании Совета министров, что в истории организации случилось впервые. Свое решение поляки объяснили тем, что глава МИД РФ находится в санкционном списке Евросоюза. Но, как ранее писал “Ъ”, это был лишь предлог. Во-первых, на Сергея Лаврова наложены только финансовые санкции ЕС. А во-вторых, даже если бы ему был запрещен и въезд в ЕС, любая страна-член имела бы право сделать исключение из этого правила, если бы речь шла об официальном мероприятии на ее территории. Более того, в регламенте ЕС сказано, что такие изъятия могут делать страны, председательствующие в ОБСЕ. Россия в ответ обвинила Польшу в превышении полномочий страны-председателя, дискредитации ОБСЕ и подрыве ее основ (см. “Ъ” от 21 ноября 2022 года).

Сейчас история грозит повториться, поскольку Северная Македония присоединилась к антироссийским санкциям ЕС и также закрыла свое воздушное пространство для полетов главы МИД РФ. По этой причине был в последний момент отменен планировавшийся на 6–7 июня 2022 года визит Сергея Лаврова в Белград — после того, как соседние с Сербией Болгария, Северная Македония и Черногория не разрешили пролет самолету российского министра.

Впрочем, пока в Скопье не спешат делать однозначных заявлений.

«В принципе нужно, чтобы все страны-члены участвовали в Совете министров иностранных дел, однако участие отдельных лиц зависит от решений, которые должны быть приняты в ближайшие дни»,— заявил глава македонского МИДа Буяр Османи.

И добавил: «Надеемся, что Россия продемонстрирует готовность к компромиссу и сотрудничеству, что бы облегчило создание условий для полноценного присутствия ее делегации на форуме». Эта последняя фраза демонстрирует уровень накала страстей в ОБСЕ, где сейчас по каждому из спорных вопросов ведется кулуарный торг. Судя по всему, в Скопье не исключают пропуска самолета Сергея Лаврова, но надеются на уступки со стороны России по другим проблемам.

“Ъ” обратился в МИД РФ с вопросом, сможет ли Сергей Лавров лично принять участие в предстоящей министерской встрече ОБСЕ в Северной Македонии и как отреагирует Россия, если его вновь не пропустят. «В части, касающейся участия министра С. В. Лаврова в СМИД и нашей реакции в случае его недопуска на предстоящее мероприятие, хотели бы отметить, что подготовка к СМИД в Скопье идет в обычном режиме. Все процедуры, необходимые для участия российских представителей, нами выполнены. Обеспечить возможность участия всех делегаций на надлежащем уровне — обязанность организаторов»,— ответили в департаменте информации и печати министерства.

Между тем на прошлой неделе источник в МИД РФ заявил агентству ТАСС, что, если Сергей Лавров не будет допущен на мероприятие в Скопье, «скептики (в Москве.— “Ъ”) получат железобетонный аргумент в пользу того, что ОБСЕ утратила смысл своего существования».

«Будет монолог»

О кризисе ОБСЕ — одной из последних международных площадок, где за одним столом встречаются Россия, США и страны Европы,— говорят и на Западе. Еще несколько месяцев назад глава МИД Финляндии Пекка Хаависто предупредил, что в 2024 году организация может прекратить свое существование (см. “Ъ” от 30 мая). Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи не исключил, что все случится раньше и уже «в Скопье в ОБСЕ может быть выключен свет», а в ее истории поставлена точка.

Опасения Северной Македонии, чье председательство в ОБСЕ должно закончиться 31 декабря этого года, и Финляндии, чье председательство в организации должно начаться 1 января 2025 года, связаны с тем, что до сих пор не ясно, кто возглавит объединение в 2024 году.

В ОБСЕ страны сами выдвигают себя в кандидаты на председательство. На 2024 год свою кандидатуру выдвинула Эстония.

Это было в конце 2021 года, то есть еще до резкого обострения конфликта вокруг Украины между Россией и западными странами. Но уже тогда, на декабрьском заседании глав МИДов стран—участниц ОБСЕ в Стокгольме, Россия выступила против эстонской заявки (дав добро на кандидатуры Северной Македонии и Финляндии).

Отношения между Москвой и Таллином деградировали все последние годы, так что это было отчасти ожидаемо. Но после ввода российских войск на Украину шансов договориться не осталось: парламент Эстонии объявил Россию государством—спонсором терроризма, а правительство потребовало сократить численность персонала российского посольства в Таллине; в ответ власти РФ выслали из страны эстонского посла и объявили о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией.

В ОБСЕ решения принимаются консенсусом. Это означает, что за председателя должны проголосовать 56 стран единогласно. Эстонскую заявку помимо России блокирует еще и Белоруссия. Чтобы страны—участницы организации могли обсудить альтернативные варианты, Таллин должен отозвать свою кандидатуру. В конце сентября в МИД Эстонии заявили, что не собираются этого делать (более заявлений на сей счет не было).

Некоторое время в кулуарах ОБСЕ обсуждалась возможность продления македонского председательства. Но у Москвы за год накопились претензии к активно поддерживающему Киев Скопье.

В недавно вышедшей статье «Так кто же убивает ОБСЕ?» постпред РФ при организации Александр Лукашевич дал понять, что вариант продления мандата Северной Македонии (страны—члена НАТО, претендующей на вступление в ЕС) РФ не устроит. «Этот важнейший международный пост (председателя ОБСЕ.— “Ъ”) должна занять нейтральная страна с развитой политической культурой. На европейском политическом горизонте есть подобные страны, которые сохраняют верность традициям и культуре уважительного взаимодействия и пока еще сопротивляются политическому диктату Вашингтона и Брюсселя»,— говорится в его статье.

По данным европейских СМИ, кандидатами на председательство могут стать Мальта или Австрия. “Ъ” уточнил в МИД РФ, устроил бы Москву один из этих вариантов. «Что касается готовности России поддержать кандидатуру Австрии или Мальты на председательство в ОБСЕ, то официально ни Австрия, ни Мальта не выдвигали свои кандидатуры на пост действующего председательства ОБСЕ в 2024 году. Когда и если такое выдвижение произойдет, будем готовы его рассмотреть»,— ответили в ведомстве.

Если же компромисс не будет найден, ОБСЕ впервые в своей истории останется без председателя.

А ситуация и без того крайне сложная: в частности, у организации вот уже более года нет согласованного бюджета, а западные участники пытаются реализовывать программы (в том числе на Украине) на внебюджетной основе в обход России, которую они обвиняют в блокировании механизмов объединения.

Российские же официальные лица вину за деградацию структуры, призванной символизировать единство «от Ванкувера до Владивостока», возлагают на западные страны. Так, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на минувшей неделе заявил, что «многие международные форматы, созданные для координации усилий мирового сообщества и предотвращения конфликтов, такие, как ОБСЕ… стремительно обесцениваются и теряют влияние». Деятельность этой и ряда других структур, по его словам, «выхолостили и обессмыслили политизированные подходы Вашингтона, Лондона и Брюсселя».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, в эфире радио «Спутник» заявила, что «западное меньшинство изнутри разваливает ОБСЕ». «Они окажутся в результате… в пустой комнате, в которой будут слушать самих себя. Они должны это понимать. Мы это понимаем, что такими методами они добьются только одного, что диалога никакого не будет, будет монолог»,— предупредила она.

Непосредственно о возможности выхода из ОБСЕ российские официальные лица, однако, пока открыто не говорят. Это, судя по всему, связано в том числе и с тем, что на исключении России из организации настаивает Украина, которой Москва не хочет делать подобных «подарков». На вопрос “Ъ”, есть ли сегодня для России еще «добавочная стоимость» от участия в ОБСЕ, в МИД РФ ответили так: «Если говорить о нашем отношении к ОБСЕ, обращаем внимание на то, что организация находится в глубоком кризисе. Вопрос ее будущего открыт».

Елена Черненко, Геннадий Сысоев, Анастасия Домбицкая