Польше или меньше

Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сотрясает громкий скандал. Председательствующая сейчас в этой структуре Польша отказала главе МИД РФ Сергею Лаврову в участии в предстоящем ежегодном заседании Совета министров иностранных дел. В почти 28-летней истории ОБСЕ такое случается впервые. Поляки объяснили свое решение тем, что Сергей Лавров находится в санкционном списке Евросоюза. Москва в ответ обвинила Польшу в превышении полномочий страны-председателя, дискредитации ОБСЕ и подрыве ее основ. Варшава, впрочем, тоже в долгу не осталась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В польский город Лодзь 1 декабря приедут министры иностранных дел 57 стран—участниц ОБСЕ из Европы, Северной Америки и Центральной Азии. Главы МИД России среди них не будет впервые с 1995 года. Председательствующая в этом году в ОБСЕ Польша официальное приглашение России для участия в мероприятии направила. В то же время в Варшаве подчеркнули, что «состав делегаций должен быть скорректирован в соответствии с действующими правилами Европейского союза» и «в них не должны включаться лица, находящиеся под санкциями».

Между тем с ограничительными мерами в ЕС все достаточно ситуативно и во многом зависит от решения отдельных стран—членов объединения. Сергей Лавров попал под санкции ЕС 26 февраля — через два дня после ввода российских войск на Украину. При этом в отношении него был введен «лайтовый» вариант рестрикций — они касались лишь необходимости заморозки его активов в ЕС (если бы такие были выявлены), но не закрытия ему возможности въезда на территорию стран—членов объединения. Европейские дипломаты тогда поясняли, что намеренно оставляют открытой опцию приезда главы МИД РФ на случай, если в одном из государств ЕС пройдут переговоры по урегулированию конфликта вокруг Украины. В то же время ранее неоднократно случалось, что российским официальным лицам, которым был запрещен въезд в ЕС, все же разрешали въезжать на территорию отдельных стран-членов для участия в официальных мероприятиях.

27 февраля ЕС закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов, что коснулось и государственного летного отряда «Россия», которым пользуются первые лица страны, включая Сергея Лаврова. Уже на следующий день страны—члены ЕС отказались пропустить его самолет, из-за чего глава российской дипломатии не смог принять очное участие в сессии Совета по правам человека ООН и Конференции по разоружению в Женеве. В июне три страны — Болгария, Северная Македония и Черногория (последние две не входят в ЕС, но ориентируются на него) — отказались пропустить самолет Сергея Лаврова в Сербию. При этом в начале ноября ряд стран—членов ЕС дали разрешение на пролет российскому самолету, доставившему в Женеву делегацию во главе с заместителем министра иностранных дел Сергеем Вершининым на консультации с представителями ООН по зерновой сделке.

Иными словами, если бы польские власти захотели, чтобы Сергей Лавров принял участие в министерской встрече в Лодзи, это бы не было проблемой с точки зрения европейских санкций. Однако в Варшаве, судя по всему, приняли решение воспользоваться рестрикциями ЕС как поводом не пустить российских официальных лиц на мероприятия по линии ОБСЕ.

Это коснулось не только Сергея Лаврова: ранее польские власти отказались выдать визы российским парламентариям, намеревавшимся принять участие в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, запланированной в Варшаве на 24–26 ноября. В этом случае в МИД Польши также сослались на введенные в отношении представителей Госдумы и Совета федерации РФ санкции, но добавили, что действуют «исходя из солидарности с Украиной».

В МИД РФ на отказ Сергею Лаврову в участии в министерской встрече ОБСЕ отреагировали резким заявлением. По мнению российской стороны, позиция Варшавы «несовместима со статусом председателя организации, в которой 57 стран участвуют в качестве суверенных и независимых государств в условиях полного равенства». «В течение всего года вместо укрепления ОБСЕ Варшава упоенно рушила еe основы, делала все, что могла, для эрозии основополагающей для организации культуры консенсуса, стимулировала опасные центробежные тенденции,— заявили на Смоленской площади.— Большинство ключевых мероприятий было отменено или проводилось в "суррогатном" формате, причем с неконсенсусной и даже подрывной повесткой дня. Правила процедуры не соблюдались. В директивных органах стараниями председательства царил хаос. Тем самым продемонстрирована полная неспособность занимать столь ответственный пост». Варшава, как сказано далее в комментарии, «дискредитировала не только себя, но и нанесла невосполнимый ущерб авторитету всей организации в целом».

«Подобными разрушительными решениями поляки при поддержке своих единомышленников по западному лагерю толкают ОБСЕ в пропасть, лишают еe последних шансов проявить свою востребованность в деле укрепления безопасности и налаживания сотрудничества, ради чего она и создавалась»,— заявили во внешнеполитическом ведомстве РФ, выразив уверенность, что «все здравомыслящие политики разделяют позицию российской стороны о недопустимости подобных действий и дадут им принципиальную оценку». Соответствующий запрос был направлен Россией всем государствам—участникам ОБСЕ (пока публичных заявлений в ее поддержку не было, но, возможно, они прозвучат в Лодзи). Делегацию РФ на министерской встрече в итоге возглавит постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В МИД Польши, впрочем, тоже не остались в долгу. «Решение России, государства—участника ОБСЕ, начать неспровоцированную полномасштабную агрессивную войну против Украины — это беспрецедентный шаг. Это Москва в течение всего этого года, вместо того чтобы работать над укреплением ОБСЕ, упорно разрушала ее основы»,— заявили в ведомстве.

Напомним, на минувшей неделе Польша впервые с начала российской операции на Украине пострадала от военных действий: на ее территории упала украинская ракета, предназначавшаяся для перехвата российского снаряда. Вину за инцидент, жертвами которого стали два фермера, Варшава и ее союзники по НАТО однозначно возложили на Москву, сочтя, что, если бы Россия не обстреливала инфраструктурные объекты на Украине, ничего бы не случилось. В Москве настаивают, что Россия не имеет к произошедшему никакого отношения (см. “Ъ” от 17 ноября).

Как бы то ни было, история с отказом Сергею Лаврову в участии во встрече в Лодзи, несомненно, усугубит глубокий кризис, который переживает ОБСЕ с конца февраля. Проблемы в организации, впрочем, начались куда раньше, о чем “Ъ” неоднократно писал. Крупнейшая региональная организация в мире, созданная для укрепления безопасности и сотрудничества в Евро-Атлантике — от Ванкувера до Владивостока, уже давно страдает от усиливающейся конфронтации между Россией и Западом. Оптимисты в Москве и других столицах стран—участниц ОБСЕ надеются, что когда-нибудь именно на ее основе можно будет попытаться создать новую архитектуру безопасности в Европе. Ориентиром служит 2025 год, когда исполнится 50 лет Хельсинкским соглашениям, подписанным в 1975 году по итогам предшественника ОБСЕ — Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Пессимисты же не исключают, что к этому времени ОБСЕ в нынешнем виде уже вообще не будет существовать.

Елена Черненко