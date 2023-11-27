Адвокату предъявили больничный лист

Как стало известно “Ъ”, прокуратура Тверской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении адвокатов Веры Шаровой и Абдуллы Экаева, материалы направлены в Московский райсуд Твери для рассмотрения по существу. Юристы обвиняются в воспрепятствовании предварительному следствию с использованием своего служебного положения. По версии правоохранителей, они пытались добиться от обвиняемого изменения показаний. Кроме того, следствие обвинило госпожу Шарову еще и в получении поддельного больничного листа для срыва судебного заседания. Защита адвокатов называет обвинения в их адрес абсурдными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для обвинения Вере Шаровой пригодился и больничный лист

Фото: Из личного архива Для обвинения Вере Шаровой пригодился и больничный лист

Фото: Из личного архива

Уголовное дело в отношении адвокатов Веры Шаровой и Абдуллы Экаева по ч. 2 ст. 35 и ч. 3 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование группой лиц по предварительному сговору производству предварительного расследования с использованием служебного положения) Следственное управление СКР по Тверской области возбудило 6 июля этого года. Поводом для этого послужило заявление находящегося под следствием ранее судимого Юрия Раевского, который обвиняется в вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) у своего знакомого Вадима Шамарина 5,5 млн руб. В ходе расследования этого дела обвиняемый Раевский согласился сотрудничать со следствием и дал показания не только на своего предполагаемого сообщника, некоего Гилани Сулиманова, который в результате также оказался в СИЗО, но и на адвокатов.

Как следовало из заявления Раевского, 7 июня 2023 года к нему в СИЗО пришли адвокаты Экаев и Шарова. При этом последняя показала ордер и сообщила, что пришла по просьбе его друзей, и предложила ему свои услуги по защите на этапе предварительного следствия. Для начала, утверждает заявитель, она предложила ему отказаться от показаний в отношении Гилани Сулиманова, которого защищает господин Экаев, а в дальнейшем воспользоваться 51-й статьей Конституции, позволяющей не свидетельствовать против себя. Когда же Юрий Раевский отказался, сообщив, что его устраивает уже назначенный ему защитник, то, по его показаниям, Вера Шарова и Абдулла Экаев якобы стали угрожать ему длительным сроком наказания.

По версии следствия, в период между апрелем 2023 года, когда было возбуждено дело в отношении господина Раевского и Сулиманова, и июлем Абдулла Экаев и Вера Шарова «вступили в сговор, направленный на воспрепятствование производству предварительного расследования по уголовному делу». Дальнейшие их действия в отношении господина Раевского, говорится в материалах расследования, соответствовали составленному юристами преступному плану. Адвокаты были задержаны, Московский районный суд Твери избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, по ходу расследования следствие выявило еще один эпизод неправомерных, по его мнению, действий адвоката Шаровой и 31 августа 2023 года предъявило ей обвинение по ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). По версии следствия, адвокат Шарова в феврале 2022 года получила через своего знакомого врача подложный больничный лист на свое имя для того, чтобы добиться переноса судебного заседания по делу о крупной растрате, одного из фигурантов которого она защищала. Следствие считает, что госпожа Шарова была здорова и не нуждалась оформлении листа о временной нетрудоспособности.

Однако на этом проблемы у госпожи Шаровой не закончились. Историю с больничным листом следствие использовало для предъявления ей 2 октября 2023 года обвинения по еще одному эпизоду воспрепятствования правосудию — именно так была квалифицирована неявка в суд с использованием подложного документа.

Адвокат госпожи Шаровой Юрий Федичкин назвал предъявленные ей обвинения абсурдными. «Единичный необоснованный перенос судебного заседания, притом что процесс длится уже более трех лет, сам по себе не свидетельствует о цели воспрепятствования осуществлению правосудия,— пояснил он.— Какого бы то ни было вмешательства в деятельность суда со стороны Шаровой не было. Заседание было на самом деле перенесено из-за неявки двух подсудимых, о чем есть официальное подтверждение самого суда». По словам адвоката, его подзащитная также не оказывала никакого воздействия на обвиняемого, не высказывала ему требований к изменению ранее данных им показаний. «Кроме того, следствию должно быть известно, что адвокатура не входит в систему органов государственной власти и органов местного самоуправления и при совершении преступления адвокаты никак не могут использовать свое служебное положение»,— добавил господин Федичкин.

Юрий Сенаторов