Защитники помешали тверскому следствию

Как стало известно “Ъ”, в Твери под уголовное преследование попали адвокаты Вера Шарова и Абдулла Экаев, которых по обвинению в воспрепятствовании предварительному расследованию уголовного дела в отношении похитителей и вымогателей отправили в СИЗО. По версии СКР, фигуранты требовали от одного из обвиняемых изменить показания на подельника или вообще отказаться их давать. Защита адвокатов уверена, что следствие как минимум неверно квалифицировало их деяние, поскольку никакого предусмотренного вмененной им статьей УК вмешательства в деятельность следователя с их стороны не было. Событиями в Твери уже заинтересовался аппарат уполномоченного по правам человека в РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Веру Шарову обвинили в противодействии СКР

Фото: Из личного архива Веру Шарову обвинили в противодействии СКР

Фото: Из личного архива

Основанием для возбуждения в отношении адвокатов Веры Шаровой и Абдуллы Экаева уголовного дела по довольно редко применяемым в отношении защитников статьям УК о воспрепятствовании группой лиц по предварительному сговору производству предварительного расследования с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 35 и ч. 3 ст. 294 УК) стало заявление находившегося в тверском СИЗО-1 Юрия Раевского. Там ранее уже судимый мужчина оказался по обвинению в вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) 5,5 млн руб. у своего знакомого Вадима Шамарина. На допросе он выразил готовность сотрудничать со следствием и изобличил участвовавшего вместе с ним в преступлении Гилани Сулимова, которого также отправили в СИЗО. Отметим, что последний вместе с Мирзой Сулеймановым обвиняется еще и в похищении человека (п. «а», п. «в» и п. «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ) в июле 2020 года. Оба эти дела следственным управлением СКР по Тверской области были объединены в одно производство.

Из обращения обвиняемого Раевского следует, что 7 июня 2023 года к нему в СИЗО пришли адвокаты Экаев и Шарова. При этом последняя показала ордер и сообщила, что по просьбе его друзей намерена представлять его интересы. И первое, что ему якобы предложили сделать,— это отказаться от показаний в отношении Гилани Сулимова (его защищает господин Экаев) и «уйти» на 51-ю статью УК, позволяющую не свидетельствовать против себя и других. Однако Юрий Раевский, заявив, что у него уже есть вполне устраивающий его адвокат, отказался как от предложения визитеров, так и услуг нового защитника. После этого, как следует из показаний арестанта, Вера Шарова и Абдулла Экаев стали угрожать ему проблемами.

Через месяц после этих событий адвокаты Экаев и Шарова были задержаны и по ходатайству следствия заключены под стражу (им грозит до четырех лет лишения свободы). Из показаний последней следует, что к ней с просьбой выступить защитником Юрия Раевского действительно обращался некий молодой человек, назвавшийся его другом. Впоследствии его полномочия госпоже Шаровой подтвердил и адвокат Экаев, от имени которого, как оказалось, и обращался визитер. В итоге с ним, как утверждает адвокат Шарова, она и заключила соглашение.

За оказавшееся единственным посещение в СИЗО обвиняемого Раевского на банковскую карту госпоже Шаровой перевели всего 5 тыс. руб.

Как полагает следствие, для воспрепятствования производству предварительного расследования и оказания давления на Юрия Раевского защитники Шарова и Экаев вступили в преступный сговор. При этом в деле говорится, что для достижения своих целей они «использовали служебное положение и статус адвоката, дающие им право на беспрепятственное посещение учреждений ФСИН России».

Защита адвокатов выдвинутое против их доверителей обвинение называет абсурдным. «Вмененная моей подзащитной статья УК предусматривает вмешательство в деятельность следователя, но совершенно очевидно, что обвиняемый Раевский таковым не является,— заявил “Ъ” защищающий Веру Шарову адвокат Карен Кирсанов.— К тому же адвокаты не входят в систему органов государственной власти и местного самоуправления, а поэтому квалификация их действий как совершенных с использованием служебного положения является необоснованной».

В защиту своей коллеги Шаровой выступила и Адвокатская палата Москвы, членом которой та является. После того как просьбу разобраться с «несправедливым уголовным преследованием адвоката Шаровой» региональная прокуратура, СКР, а также Тверской областной суд проигнорировали, коллеги госпожи Шаровой рассчитывают на уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Ее, в частности, попросили содействовать как в изменении меры пресечения на не связанную с лишением свободы, так и прекращении незаконного уголовного преследования адвоката Шаровой.

По данным “Ъ”, в аппарате уполномоченного, ознакомившись с заявлением, затребовали к нему ряд дополнительных материалов, которые и будут доложены госпоже Москальковой. Среди них, например, заключение, подготовленное доктором юридических наук, профессором Геннадием Есаковым по запросу членов совета Адвокатской палаты Москвы. Изучив постановление о привлечении госпожи Шаровой в качестве обвиняемой, профессор указал на отсутствие в данном деле «объективной стороны состава преступления». Он также отметил, что указание на служебное положение в ст. 294 УК не может относиться к адвокатам и данная квалификация является «юридически недопустимой».

Олег Рубникович