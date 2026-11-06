Бывшего чиновника Москвы обвинили в растрате

Господин Беззубик в свое время окончил Московское общевойсковое командное училище и Гуманитарно-социальный институт. Являлся топ-менеджером ряда компаний, в том числе «Петрол», занимал гражданские должности в главкомате пограничных войск. С июля 2009 года — гендиректор ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания». Затем замещал различные должности в структурах правительства Москвы. С поста заместителя руководителя департамента гражданского строительства столицы был уволен в июле 2025 года распоряжением мэра Сергея Собянина. В СКР оперативно получить комментарии не удалось.