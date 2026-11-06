ЕС обвинил TikTok в создании вызывающих зависимость алгоритмов

«Подобный механизм может быть вреден, когда такое бесконечное и повторяющееся погружение включает, например, темы грусти, изоляции или восприятия собственного тела. Такие "кроличьи норы" могут оказывать пагубное воздействие на психическое здоровье пользователей, особенно несовершеннолетних и уязвимых взрослых»,— говорится в заявлении Еврокомиссии. По ее мнению, TikTok делает недостаточно для борьбы с таким эффектом. В Еврокомиссии считают, что сервису стоило бы больше полагаться на определенные предпочтения пользователей, а не просто на тот факт, что они продолжают смотреть видео.