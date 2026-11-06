ЕС обвинил TikTok в создании вызывающих зависимость алгоритмов
Еврокомиссия заявила, что алгоритмы персонализированной ленты в видеосервисе TikTok нарушают европейский закон о рынке цифровых услуг (Digital Services Act, DSA) и наносят вред пользователям. По мнению ЕК, алгоритмы сервиса выстроены так, что затягивают пользователей: если те смотрели контент какого-то типа, им будут снова и снова показывать сходный контент.
«Подобный механизм может быть вреден, когда такое бесконечное и повторяющееся погружение включает, например, темы грусти, изоляции или восприятия собственного тела. Такие "кроличьи норы" могут оказывать пагубное воздействие на психическое здоровье пользователей, особенно несовершеннолетних и уязвимых взрослых»,— говорится в заявлении Еврокомиссии. По ее мнению, TikTok делает недостаточно для борьбы с таким эффектом. В Еврокомиссии считают, что сервису стоило бы больше полагаться на определенные предпочтения пользователей, а не просто на тот факт, что они продолжают смотреть видео.
Издание Politico цитирует чиновника Еврокомиссии, пожелавшего остаться анонимным, который сказал: «Это первый случай, когда мы решительно занялись моделью рекомендательных систем, выстроенных вокруг вовлеченности пользователей». Теперь TikTok должен ознакомиться с выводами Еврокомиссии, дать ответ и предложить варианты исправления.
В TikTok уже заявили, что выводы Еврокомиссии неверны и что сервис много делает для безопасности пользователей.
DSA — часть более масштабного пакета мер по реформированию регулирования интернета в ЕС, принятого в 2022 году. Он дает властям ЕС возможность штрафовать компании на сумму до 6% их годовой выручки во всем мире.